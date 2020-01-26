Samanyolu Haber /Gündem / Depremin yaşandığı Sivrice ilçesinde hastane yokmuş! /26 Ocak 2020 15:49

Depremin yaşandığı Sivrice ilçesinde hastane yokmuş!

Depremin olduğu Elazığ'ın Sivrice ilçesinde devlet hastanesi olmadığı ortaya çıktı. Şehir hastanelerinin kurulmasıyla ilçelerdeki birçok sağlık kuruluşu kapatılmıştı

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Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, cuma günü 6.6 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Elazığ'ın Sivrice ilçesinde hastane olmadığını yazdı. Yılmaz, “ Depremin merkez üssünün Elazığ'ın Sivrice İlçesi olduğu açıklanır açıklanmaz, ne yaptım dersiniz? Sivrice'de hastane bilgileri aradım. Sivrice'de hastane yoktu.  İlçeye en yakın hastane Medical Park 25.9 kilometre, ‘şehir hastanesi' ise Elazığ merkeze 13 kilometre uzaklıkta… 2018 yılı TÜİK verilerine göre 10 bin 710 nüfuslu Sivrice'nin Belediye Başkanı Turgay Gündoğan, ilçede son 8 ayda, 4 şiddetinin üzerinde 4 deprem meydana geldiğini anlatıyor. Binaların hasar aldığına dikkat çekiyor. Bu durumda artçı depremler sürerken evlere girilemiyor. Sağlık hizmetlerine en kısa sürede erişim ihtiyacı her an artabilir”  ifadesini kullandı. 

Yılmaz, "İlçelerinde bile hastanesi olmayan deprem kuşağında bir ülkede; 10'u işletmede, 10'u da yapım aşamasında 20 şehir hastanesi yatırımı yapılıyor. Devlet özel sektörün yaptığı bu hastanelerden alınan hizmete 57 milyar 483 milyon lira aktaracak. Bu rakam, Sağlık Bakanlığı bütçesinin yüzde 27.8'ine denk geliyor." düşüncelerini dile getirdi. 

Yılmaz, “Depremden sonra bölgeye İçişleri, Çevre ve Şehircilik Bakanları ile birlikte Sağlık Bakanı Dr.Fahrettin Koca da gelmişti.Acilen deprem bölgesine 50'şer kişilik 4 sahra hastanesi kurmuşlar. Adım başı hastane olan İstanbul Kavacık'a, heyula gibi Medipol Hastanesi'ni dikerken, hastanesi olmayan halkı anımsayacak mı acaba?” görüşünü savundu. 
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