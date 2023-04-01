Samanyolu Haber /Gündem / Depremler Türkiye'nin tarım üretiminin %20'sinini yok etti /01 Nisan 2023 10:21

Depremler Türkiye'nin tarım üretiminin %20'sinini yok etti

Birleşmiş Milletler (BM), Kahramanmaraş merkezli depremlerin Türkiye'nin tarımsal üretiminin yüzde 20'sinden fazlasının zarar görmesine neden olduğunu duyurdu.

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BM Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) yaptığı yazılı açıklamada, depremin "etkilenen bölgelerde mahsuller, çiftlik hayvanları, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği dahil olmak üzere tarımın yanı sıra kırsal altyapıda ciddi hasara neden olduğu” saptamasında bulundu.

BM: Depremlerin Türkiye'ye maliyeti 100 milyar doları geçecek

Depremlerin bölgede yaşayan 15,73 milyon insanı ve ülkenin gıda üretiminin yüzde 20'sinden fazlasını etkileyen önemli tarım illerini etkilediği belirtilen açıklamada, "Türkiye'nin 'Bereketli Hilali' olarak bilinen depremin vurduğu bölge, tarımsal gayri safi yurt içi hasılasının yaklaşık yüzde 15'ini oluştururken, ülkenin tarım ihracatının yaklaşık yüzde 20'sine katkıda bulunuyor.” denildi.

Açıklamada, depremin altyapı, hayvancılık ve mahsullerde 1,3 milyar dolar hasara ve tarım sektöründe 5,1 milyar dolar kayba neden olduğu bildirildi.

FAO: Yardımlar artırılmalı

Deprem meydana geldiği bölgelerde binaların yıkıldığı, ekinler harap ve hayvanların telef olduğu kaydedilen açıklamada, doğal felaketin ayrıca zarar görmemiş çiftlik hayvanları için yem ve aşı kıtlığı yarattığı ve özellikle hasat mevsimi yaklaşırken, tarımsal personel eksikliğinin ortaya çıktığı uyarısı yapıldı.

Türkiye’de kırsal alanlarda 900 bin kişiye nakit, canlı hayvan ve tarım ekipmanı sağlamak için şubat ayında 25 milyon dolarlık bir yardım çağrı yapıldığını hatırlatan FAO, Türkiye'de depremden etkilenen bölgelere yardımın 112 milyon dolara çıkarılmasını istedi.

Deprem bölgesinde nüfusun üçte biri hayatta kalabilmek için tarıma bağlı

FAO Direktörü Viorel Gutu, Tohum sezonu için son tarih yaklaşıyor. Çiftçilere acilen gübre ve fide konusunda yardımcı olmak gerekiyor. Bu yıl üretim seviyelerini korumak için ortadaki tek şans bu.” dedi.

FAO'ya göre, depremden etkilenen bölgelerdeki nüfusun üçte birinden fazlası hayatta kalabilmek için tarıma bağlı.

BM'ye göre depremlerin Türkiye'ye faturası 103 milyar doların üzerinde.
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