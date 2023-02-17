Samanyolu Haber /Gündem / Depremlerde can kaybı 38 bin 44'e yükseldi /17 Şubat 2023 11:42

Depremlerde can kaybı 38 bin 44'e yükseldi

AFAD Kahramanmaraş merkezli depremlerde 38 bin 44 yurttaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

SHABER3.COM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkımlara neden olan depremde 38 bin 44 vatandaşın yaşamını yitirdiğini açıkladı. AFAD'ın 16 Şubat saat 23.30 itibarıyla yaptığı açıklamada, "Alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 38 bin 44 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir" denildi.

Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK’lar ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşan toplam 29 bin 160 arama kurtarma personelinin görev yaptığı belirtilen açıklamada, yabancı arama kurtarma personelinin sayısı 11 bin 488 olarak belirtildi. AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, Ambulans Ekipleri, Yerel Güvenlik, Yerel Destek Ekipleri ve 9 bin 908 gönüllü dahil olmak üzere, sahada görevlendirilen saha personel sayısı ile birlikte bölgede görev yapan toplam personel sayısının ise 264 bin 389 olduğu kaydedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör vb. iş makineleri olmak üzere toplam 12 bin 600 araç sevk edilmiştir. Afet bölgelerine 38 Vali, 160 Mülki İdare Amiri, 19 AFAD üst yöneticisi ile 68 il müdürü görevlendirilmiştir. Ayrıca, uluslararası yardımların koordinasyonu için 12 büyükelçi ve 16 Dışişleri Bakanlığı personeli bölgede görevlendirilmiştir" denildi.
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