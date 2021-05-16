Depremzede aileden Erdoğan'a: Hakkımı helal etmiyorum

İzmir'de 118 kişinin hayatını kaybettiği 30 Ekim depreminin simgelerinden Rızabey Apartmanı'nın yerine tekrar bina yapılmaya başlanması acılı Nilay ve Deniz Yücel çiftinin tepkisini çekti.







Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un, aralarında kendi kızları Lena (4) ve Vera'nın (6) da olduğu 37 kişinin yaşamını yitirdiği Rızabey Apartmanı'nın yerine "Park yapılıp rekreasyon alanı olarak düzenleneceği" sözünün verildiğini anımsatan Nilay Yücel, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yücel, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan İzmir'de verdiğiniz bu sözler Sayın Murat Kurum'un projede yaptığı değişiklik nedeniyle bir deprem farkındalık alanı olmayacak. Bina yapılacak, önüne göstermelik bir anıt yapılarak işte yaptık diyecekler. Verilen sözler tutulmazsa hakkımı helal etmiyorum" ifadelerine yer verdi.





"HelalEtmiyorum" hastag'ını kullanan anne Yücel'in açıklamaları sosyal medyada çok sayıda etkileşim aldı. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Yücel ailesi, Rızabey Apartmanı'nın yerine park yapılmamasına ve verilen sözlerin tutulmamasına tepki gösterdi.





"BİNA YAPILMASI ACIMIZI KATLAYACAK"





Nilay Yücel şunları söyledi:





"Geçen hafta Anneler Günü'ydü. Kutlayacak annemiz ve yavrularımız yoktu. Sonra da bayram haftasıydı. Önümüzdeki hafta 4,5 yaşındaki kızım Lena'nın doğum günü. Acı ve zor süreçlerden geçiyoruz. Bu acılarımızı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile sayın Erdoğan'a ilettiğimizde anlayışla karşılayıp deprem farkındalığı için yeşil alan yapılması sözünü verdiler. Ancak askıya çıkan projelerde ve bakanlıkla görüştüğümüzde verdikleri sözün yerine getirilmediğini gördük. İkinci kez acı yaşadık ve yıkıldık. Kimsenin hak kaybı yaşamasını istemiyoruz. Bir bina yapılacaksa, önüne arkasına yapılabilir. İllaki o enkaz alanına yapılmasına gerek yok. Oraya bina yapılması acımıza acı katacak. Murat Kurum ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir'e ve biz acılı annelere verdiği sözü tutmasını istiyoruz. Park kararının engellenmesine, Rızabey'in yıkımındaki ihmaller zincirine katkısı bulunanlara iki evladını kaybetmiş bir anne olarak hakkımı helal etmiyorum. Oraya bina yapıp önüne de göstermelik bir anıt yapacaklar. Verilen sözler tutulmazsa da hakkımı helal etmiyorum."





BAKAN YARDIMCISI VARANK'IN SÖZLERİ ÜZDÜ





Nilay Yücel'in eşi Deniz Yücel ise Ankara'ya giderek Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile görüştüklerini belirtirken, "Önce randevu vermediler. Daha sonra metazori olarak Bakan Yardımcısı Fatma Varank tarafından randevu verildi, görüştük. Bakan Yardımcısı iki evladını kaybetmiş anne ve babanın yüzüne 'Ben orada oturan birisi olsam depremi her an hatırlatacak bir park istemem' dedi. Bunu bir bakan yardımcısı söylüyor. Cumhurbaşkanı ve Bakan Kurum'un havada kalmış bir park kararı var. Onların sözlerinin uçuşmasına neden olan güç kimdir? Rızabey Apartmanı'nın kat maliklerinden bazıları hiçbir hak kaybına uğramayacakları halde neden park kararına karşı çıktılar" dedi.





"YÜKSEK RİSKLİ RAPORU SAKLAMIŞLAR"





Park yapılmasına karşı çıkan kat maliklerinin şüpheli sıfatıyla yargılanmaya başladığını aktaran Deniz Yücel, "2005'te Rızabey'de epoksi işlemi yapılmış. 2012'de kolon ve kirişlerde çatlamalardan dolayı Deprem Araştırma Etüt Merkezi'ne başvurmuşlar. En yüksek derecede riskli diye rapor verilmiş. O raporu saklamışlar, gereğini yapmamışlar. Bu işlemleri yapıp binayı yıktırmayan, binanın depremde yıkılmasına bir şekilde katkısı olanların görüşleri nedeniyle bakanlık park kararını kaldırdı. Şüpheli sıfatıyla ifade verenler istemiyor diye park değil bina yapalım dediler" açıklamasını yaptı.





"MASUM ÇOCUKLARIN HAYATINI KAYBETTİĞİ ALAN"





Akrabaları olan Deniz-Nilay Yücel çiftiyle aynı evde, iki kızını ve kayınvalidesini kaybeden Emine Yücel ise şunları söyledi:





"Rızabey ile ilgili 2012 yılında yüksek riskli raporu var. Bunları bizim gibi binaya sonradan gelen ve kiracılardan saklayan kat malikleri var. Hala denetimli olarak imza veriyorlar. Masum çocukların hayatını kaybettiği simge alandan bahsediyoruz. Hak sahibi olan insanlara soruyorlar ama iki tane evladını yitirmiş insana sormuyorlar. Söz hakkı vermiyorlar. Simgeleşen o alanda canlarını kaybeden herkes hak sahibidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Kurum'dan 22 Şubat'ta verdikleri sözü tutmalarını bekliyoruz."







