Samanyolu Haber /Gündem / Depremzede, AKP’li Canikli’ye isyan etti: ‘Biz nasıl devletiz, bu kadar aciz ve çaresiz olamayız’ /07 Şubat 2023 14:46

Depremzede, AKP’li Canikli’ye isyan etti: ‘Biz nasıl devletiz, bu kadar aciz ve çaresiz olamayız’

Gaziantep’te AKP Milletvekili Nurettin Canikli’yi bir depremzedenin isyan etmesi sosyal medyada gündem oldu.

Depremzede, AKP’li Canikli’ye isyan etti: ‘Biz nasıl devletiz, bu kadar aciz ve çaresiz olamayız’

Gaziantep’te AKP Milletvekili Nurettin Canikli’yi bir depremzedenin isyan etmesi sosyal medyada gündem oldu. ‘‘Kar yok, yağmur yok, biz büyük devletiz, nasıl devletiz, niye kurtaramıyoruz’’ diyen depremzedenin tepkisine aldırış etmeyen Canikli eline telefon alarak vinç aradı.
Twitter’da Sinem Görücü isimli kullanıcı, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda babasının AKP’li Nurettin Canikli’ye tepkisini paylaştı. “Nurettin Canikli geldi. Babam hüngür hüngür ağlıyor” ifadelerini yazan Görücü Canikli’ye ilişkin, “Olayın ciddiyetini görünce telefonla vinç aramaya başlamış o sırada” ifadelerini kullandı.
Videoda Nacikli’nin depremin vurduğu Gaziantep Sarıgüllük Zübeyde Hanım Bulvarı üzerindeki enkaz alanına geldiği görülüyor. Dedesinin enkaz altından kurtarılması için babasının Nurettin Canikli’den ağlayarak yardım istediğini paylaşan Sinem Görücü, Canikli’nin bunun üzerine eline telefonu alarak vinç aradığını ifade ediyor.

Yayınlanan videoda depremzede vatandaş Canikli’ye şu sözlerle isyan etti:
Burada yıkılan bir tane var, kimse yok, biz nasıl devletiz, olamaz böyle bir şey, benim devletim büyük bir devlet, ben de devlet adamıyım. Bu kadar aciz ve çaresiz olamayız. Havada kar yok, yağmur yok, rüzgar yok, niye kurtaramıyoruz’’
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