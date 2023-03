6 Şubat’ta gerçekleşen deprem sonrası başta kurtarma çalışmaları olmak üzere, çadır, hijyen ve gıda gibi birçok ihtiyaçla baş başa kaldıklarını vurgulayan depremzede köylüler “en büyük sorun ise halen devam eden susuzluk’’ dedi.



Pazarcık ilçesine bağlı Beyleruşağı köyü sakinleri deprem sonrası yaşadıklarını VOA Türkçe ’ye anlattı. Deprem sonrası 5 hafta boyunca köye su verilemediğini aktaran depremzede köylüler, deprem yardımlarının da bölgeye eşit dağıtılmadığını belirtti. Köyün bir kısmına ilk defa ulaşan şebeke suyunu damacanalar yardımıyla çadırlarına taşıyan depremzedeler bir yandan da yıkım sonrası yeni hayatlarına alışmaya çalışıyor.



“Tuvalete gidemiyoruz, duş alamıyoruz’’



Su ve banyo olmadığı için 1 aydır yıkanamadığını belirten 62 yaşındaki Elif Girten, yetkililere bir an önce acil ihtiyaçları köye ulaştırmaları için çağrıda bulundu.



“Depremden sonra köye ilk kez bugün su verildi” diyen Elif Göcek, su ve tuvalet olmadığı için çok zorluk yaşadıklarını belirterek "Tuvalete gidemiyoruz, duş alamıyoruz, çamaşırlarımızı dereden buraya taşıdığımız suyla zor yıkıyoruz. Çadırda depremde ayakları kırılan bir hastamız var, onun bakımı daha da zor oluyor’’ dedi.



Deprem sonrası enkaz altında kalan İsmail Göcek, her bacağında kırıklar olduğu için gördüğü tedavinin ardından çadırdaki ailesinin yanına döndü. 4-5 saat kaldığı enkazın altından köylüler tarafından kurtarıldığını belirten Göcek, “Şu an en büyük sıkıntılarımdan biri çadır. Konteyner için gereken yerlere müracaat ettik ama henüz ses seda yok. Şu anda şu gördüğünüz derme çatma bir çadırda hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz’’ diye konuştu.



“Lösemi hastası çocuğuma uygun bir ortam bulmalıyım’’



3 ay önce nakil yapılan lösemi hastası çocuğuyla çadırda kalan Elif Kaşıklı “Evimiz depremde hasar gördü, dolayısıyla evimizde kalamıyoruz. Şu anda çadırdayız ama yeni nakil olmuş lösemi hastası bir çocuğun temiz hijyenik bir ortamda kalması lazım. Suyumuz deprem sonrası daha bugün geldi. Ben sadece oğlumun sağlığı için bir konteyner istiyorum’’ şeklinde konuştu.



“Devleti yanımızda görmek istiyoruz’’



Deprem sonrası uzun bir süre duş alamadıkları için birçok insanın vücudunda yaralar oluştuğu ve uyuzluk belirtileri de görüldüğünü ifade eden depremzede köylülerden Ali Dorü, “Depremden sonraki 22 gün boyunca devlet yetkililerinden kimseyi görmedik. Ben burada devleti kötülemek istemiyorum ama bizi görmediler mi gelmek mi istemediler bilmiyorum. 22 gün sonra devletten geldiklerini ifade eden görevlilere ‘bugüne kadar hayatta kaldıysak bugünden sonra da kendi imkanlarımızla hayatta kalırız’ dedim. Biz de insanız, biz de nefes alıyoruz. Biz de bu devletin vatandaşıyız ve devletimizi yanımızda görmek istiyoruz. Şu anda rezilliğimiz diz boyu. Hiçbir eğitim görmeyen bizler enkaz altında parçalanmış cenazelerimizi çıkardıktan sonra psikolojimiz bozuldu. Eşimle artık anlaşamıyorum ve bana değiştiğimi söylüyor. Bize psikolojik destek lazım” dedi.



“Bu bizim değil, Ak Parti’nin devleti“



Yaşadıkları köyden Ak Parti’ye fazla oy çıkmadığı için yardımların başka köylere geçtiğini iddia eden 72 yaşındaki depremzede Ali Kütür ise, ‘’biz derdimizi kime anlatacağız” dedi ve “Depremin üzerinden 1 aydan fazla zaman geçti daha çadır sorunumuz çözülmedi, suyumuz halen yok, tuvaletimiz yok. Yaralılarımızı ve cenazelerimizi enkazın altından kendi imkanlarımızla çıkardık. Bu gelen diğer yardımlar da hayırseverler tarafından gönderildi. Şimdiye kadar devletin bize hiçbir yardımı gelmedi. Tırlarla malzeme, konteyner, iş makinaları komşu köylerimize gitti ama bizim köyümüze hiçbir şey gelmedi. Çünkü biz Ak Parti’ye oyumuzu vermiyoruz. Bizim köyden 20-30 oy çıkıyordu ama şimdi seçimde bunlar nasıl gelip bizden oy isteyecekler. Eğer yardımseverler olmasaydı bizim halimiz ne olurdu? Bu sıkıntılarımız ne zaman bitecek, biz derdimizi kime anlatacağız? Bu bizim devletimiz değil, bu Ak Parti’nin devleti. Sandık zamanı gelince de biz bunlara derslerini göstereceğiz’’ ifadelerini kulllandı.