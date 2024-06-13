Samanyolu Haber /Gündem / Depremzede öğretmenlere ‘Konteynerleri boşaltın’ talimatı verildi! /13 Haziran 2024 08:52

Depremzede öğretmenlere ‘Konteynerleri boşaltın’ talimatı verildi!

Deprem felaketinden en fazla etkilenen kentlerin başında gelen Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde ücretli öğretmenlerin yaşadıkları konteynerleri boşaltmasını istendi.

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Deprem felaketinden en fazla etkilenen kentlerin başında gelen Antep’in Nurdağı ilçesinde tartışma yaratacak bir karara imza atıldı. Nurdağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, dört gün içinde ücretli öğretmenlerin yaşadıkları konteynerleri boşaltmasını istedi.

BirGün'de yer alan habere göre; 11 Haziran’da gönderilen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım’ın imzasının yer aldığı yazıda, ücretli öğretmenlere konteynerleri boşaltmaları için 14 Haziran’a kadar süre verildi. Kararın AFAD Koordinasyon Kurulu kararı ile alındığı da belirtildi.

YARDIMLAR YAPILMADI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yazısını sosyal medya hesabından paylaşarak kamuoyuna duyuran Şahinbey Belediye Meclisi’nin eski Meclis Üyesi CHP’li Uğur Kalkan ise “AFAD Koordinasyon Kurulu öğretmenlerle ilgili karar almış. Karar bugün okul ve kurum müdürlüklerine iletildi. Ücretli öğretmenlerin, tatile gidecek öğretmenlerin ve yöneticilikten ayrılanların konteynerleri boşaltması istendi. O zor şartlarda görevini yapmayan çalışan ücretli veya kadrolu öğretmenlere bu bir haksızlıktır. Tasarruf tedbirlerini gidin Gaziantep 'in değişik yerlerinde uygulayın. Bu yanlış karar gözden geçirilmeli ve zor şartlarda görev yapan öğretmenlerimiz bir de kalacak yer sıkıntısıyla karşı karşıya bırakılmamalıdır” diye tepki gösterdi.

Öte yandan AFAD tarafından kira yardımları kesilen depremzedelerin şimdi de 10 bin liralık acil ihtiyaç ve 15 bin liralık taşınma yardımını hâlâ ödemediği belirtildi. CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, AFAD tarafından depremzedelerin mağdur edilmesine sert tepki gösterdi. Daha yeni depremzedelerin kira yardımını kesen AFAD'ın şimdi de deprem mağdurlarına ödendiği duyurulan 10 bin liralık acil ihtiyaç ve 15 bin liralık taşınma yardımını hala ödemediğini bildiren Barut, "Depremde halkımızı yalnız ve sahipsiz bırakanlar şimdi de 10 bin liralık ihtiyaç yardımını ve 15 bin liralık taşınma yardımını vermeyerek depremzedelere bir darbe daha vurdu" dedi.

"KABUL EDİLEMEZ"

Adana dahil bir çok ilde afetzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için ödeneceği duyurulan 10 bin lirayla, 15 bin lira tutarındaki taşınma yardımının yapılmadığını bildiren Barut, "AFAD İl Müdürlükleri tespiti yapıp durumu üst yönetime bildirirken, AFAD Başkanlığı'nın ödeme yapmaması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.
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