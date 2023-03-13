Depremzededen ‘helallik’ tepkisi: Arkadaşlarımız yanarak öldü









AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay’ın Kırıkhan ilçesine dün ziyarette bulundu. İki isim de konuşmalarında, devletin ilk andan itibaren depremzedelerin yardımına koştuğunu öne sürdü. Erdoğan, bir kez daha depremzedelerden ‘helallik’ istedi. Erdoğan, “Her türlü gayreti göstermemize rağmen sıkıntılar yaşadıysanız bize düşen sizlerden helallik istemektir. Kaybettiğimiz yakınlarımızın acıları hayat boyu yüreğimizi yakmayı sürdürecek” ifadelerini kullandı.



