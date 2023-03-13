Samanyolu Haber /Gündem / Depremzededen ‘helallik’ tepkisi: Arkadaşlarımız yanarak öldü /13 Mart 2023 13:43

Depremzededen ‘helallik’ tepkisi: Arkadaşlarımız yanarak öldü

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu 11 ilden biri olan Hatay’da yaptığı konuşmasında yurttaşlardan ‘helallik’ isteyen AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a depremzedeler tepki gösteriyor. Bir depremzede, “Arkadaşlarımız yanarak öldü, hangi helallikten bahsediyorlar?” diyerek tepki gösterdi.

Depremzededen ‘helallik’ tepkisi: Arkadaşlarımız yanarak öldü



AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay’ın Kırıkhan ilçesine dün ziyarette bulundu. İki isim de konuşmalarında, devletin ilk andan itibaren depremzedelerin yardımına koştuğunu öne sürdü. Erdoğan, bir kez daha depremzedelerden ‘helallik’ istedi. Erdoğan, “Her türlü gayreti göstermemize rağmen sıkıntılar yaşadıysanız bize düşen sizlerden helallik istemektir. Kaybettiğimiz yakınlarımızın acıları hayat boyu yüreğimizi yakmayı sürdürecek” ifadelerini kullandı.

“ARKADAŞLARIMIZ YANARAK ÖLDÜ”

Erdoğan’ın ‘helallik’ istemesinde depremzedelerden tepki geldi. Afet bölgesi Hatay’da bir depremzede, helallik vermediklerini dile getirerek şunları kaydetti:

“Biz helallik vermiyoruz. Çünkü biliyor musun, günlerce kimse yanımıza gelmedi. Şimdi gelmiş burada helallik istiyor. Arkadaşlarımızı gömdük, 4 gün sonra AFAD geliyor ‘bize emir verilmedi’ diyor. Emir verilmesi mi gerekiyor, 11 ilde deprem olmuş ölülerimiz var. Dördüncü günde koku alıyorum ya, arkadaşlarımızın kokusunu alıyorum. Arkadaşlarımız yanarak öldü, hangi helallikten bahsediyorlar?”
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