Depremzedeler vizeyle Almanya'ya nasıl gidebilir?

İki çocuk annesi Ceylan, her gün Pazarcık'taki dayısı, teyzesi, halası ve kuzenleriyle telefonlaştığını, hafta başında Hatay'da meydana gelen 6.3 büyüklükteki son depremi de hissetiklerini belirterek "Ne olacak, bilemiyoruz" şeklinde çaresizliğini dile getiriyor.









Alman hükümeti, Ceylan Şipar gibi ülkedeki Türkiye kökenlilerin birinci ve ikinci dereceden depremzede yakınlarını götürebilmesi için 13 Şubat'ta düğmeye bastı. Depremden etkilenen, evini kaybeden veya tedaviye ihtiyacı olan kişiler hızlandırılmış bir süreçle vize alıp Almanya'daki yakının yanına gidebilecek. Vize için istenen belgeler normale göre biraz daha az, ayrıca depremzedelerin başvuruları hızlıca işleme alınıyor.

Taahhütname ne demek, neyi kapsıyor?





Almanya'daki davetçinin çıkardığı taahhütname, götüreceği yakınının her türlü maddi giderini, sağlık sigortasını, acil bakım ihtiyacı doğması halinde onun masraflarını, öngörülen ziyaret süresini aşması halinde Türkiye'ye yollanmasıyla oluşacak masraflarını üstlenmeyi garantiliyor. Dolayısıyla da bütün bunları karşılama gücünde olduğunu kanıtlarsa ancak davetiyeyi çıkartabiliyor.

Türkiye'den birini davet etmek için asgari geliri ne olmalı?





Taahhütname çıkarmak için saptanan asgari gelir seviyesi Almanya'da haczedilemeyen minimum ihtiyaç seviyesi baz alınarak hesaplanıyor. Kentten kente minimal oynama olsa da davet eden kişi tek başına yaşıyor ve Türkiye'den tek kişiyi Almanya'ya getirmek istiyorsa asgari net gelirinin aylık bin 340 euro civarında olması gerekiyor. İki kişiyi davet etmek istiyorsa bin 470, üç kişiyi davet ediyorsa bin 610, dört kişi için davetiye çıkarıyorsa aylık gelirinin en az bin 760 euro olması zaruri.

Depremzedelere yönelik vize koşulları eleştiriliyor

Alman hükümeti, depremzedelere ilişkin vize sürecinin hızlandırıldığını ve şartların da görece kolaylaştırıldığını açıklasa da yeni uygulamaya yönelik eleştiriler sürüyor.

111 kişiye depremzede vizesi verildi

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın aktardığına göre, depremzedeler randevu almadan vize başvurusu yapabiliyor ve bütün belgelerinin tam olması halinde beş gün içinde vize alabiliyor. 13 Şubat'tan bu yana Türkiye ve Suriye'den 111 depremzedeye vize verildiği bildirildi.