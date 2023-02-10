Depremzedeler yardımların gecikmesine tepkili

Adıyaman’da ağır hasara neden olan depremden kurtulan ve 4 aileyi de enkazdan çıkaran Yusuf Demir hayatının üçüncü büyük depremini yaşadı. Gölcük ve Elazığ depremlerinden yara almadan kurtulan Demir, enkaz altına kalan yeğeninin çıkarılmasını bekliyor.









01:20 "Blinken ve Çavuşoğlu Telefonda Görüştü"

















Dünya Bankası, Türkiye'de ağır can kaybı, yaralanma ve güneydoğu illerinde çok ciddi hasara yol açan deprem ve artçı sarsıntılar sonrasında toparlanma çabalarına destek olmak amacıyla 1 milyar 780 milyon dolar sağlanacağı bildirildi.













ABD'nin Türkiye ve Suriye'de büyük yıkıma ve can kaybına yol açan depremin ardından arama-kurtarma ve yardım çalışmalarına öncülük eden Uluslararası Kalkınma Dairesi (USAID) Başkanı Samantha Power 85 milyon dolar acil insai yardım açıkladı.

Adıyaman’ın Turgut Reis mahallesinde çöken dört katlı binanın enkazından kalan 3 kişiyi kurtarmak için hummalı bir çalışma sürüyor. Eğitimli köpekle enkazda inceleme yapan Gürcistan ekibinin, canlı tespit etmesi herkesi heyecanlandırdı. Ekipler enkaz altındakileri bulmaya çalışırken, yakınları da heyecanla beklemeye başladı.Enkaz başında bekleyenlerden biri de Veysi Demir’di. Demir enkaz altındaki yeğeni Abdurrahim’den gelecek haberi bekliyordu. Depremden yara almadan kurtulan Demir şimdi yeğeni için dua ediyor.Aslında bu Demir’in yaşadığı ilk deprem değil; 1990’lı yıllarda çalışmak için İstanbul’a giden Demir, depremlerle geçen hayatını VOA Türkçe’ye anlattı. Deprem olduğu sırada evde olan Demir, kendi imkanlarıyla yara almadan kurtulmuş.Önce ailesini kurtardığını söyleyen Demir, daha sonra 3 aileyi daha enkaz altından çıkardığını söyledi.Demir depremi ‘savaştan beter’ olarak nitelendirerek, Kahramanmaraş depreminin İstanbul depremiyle kıyaslanamayacağı görüşünde. Demir, kurtarma ekiplerinin geç gelmesine de tepkiliydi.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. Bakanlık Sözcüsü Ned Price, Blinken’ın Çavuşoğlu’nu arayarak ABD'nin desteğinin sürdüğünü ifade ettiğini ve yardım sağlamak için devam eden çabaların nasıl sürdürebileceğini görüştüklerini kaydetti.Ned Price, günlük basın toplantısında ABD’nin deprem sonrası Türkiye ve Suriye’ye yardım çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.Aralarında en az 3 ABD vatandaşının da bulunduğu 15 binden fazla can kaybı olduğunu söyleyen Price, Antony Blinken’ın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nu aradığını da açıkladı.Price, "Bakan Blinken, Çavuşoğlu ile görüşmesinde ABD’nin devam eden desteğini bildirdi ve hem Türkiye hem de Suriye'ye yardım sağlamak üzere çabalarımızın nasıl sürdürebileceğini ele aldı" dedi.Görüşmenin, Türkiye’nin ABD'den daha fazla ne yardım talep ettiğini öğrenmeyi amaçladığını söyleyen Price, "Bu nedenle Bakan Blinken, ikinci kez telefon açmanın ve Dışişleri Bakanı ile hükümetinin neye ihtiyacı olduğunu, ABD'nin bu çabada nasıl bir ortak olmaya devam edebileceğini ve sınırın her iki tarafındaki çalışmalara, Türk müttefiklerimizin üstlendiği çabalara ve Suriye halkını kurtarma ve nihayetinde yeniden inşa etmelerine yardımcı olma çabalarına desteğimizi nasıl iki katına çıkarabileceğimizi konuşmanın önemli olduğunu düşündü" diye konuştu.Yapılan açıklamada, Dünya Bankası'nın ayrıca deprem felaketinin yol açtığı hasarın boyutlarını belirlemek için hızlı bir değerlendirme başlattığı kaydedildi. Buna göre değerlendirme kapsamında Dünya Bankası'nın dünya genelinde afet riski yönetimi konusundaki kapsamlı deneyimlerinden yola çıkarak toparlanma ve yeniden yapılanma desteği verilecek bölgelerin öncelik sırasının tanımlanması yer alacak.Samantha Power, ABD'nin yardımının depremzedelere barınma imkanı, gıda, ilaç ve diğer yardımların sağlanmasında kullanılacağını belirtti.USAID'den yapılan yazılı açıklamada da soğuk hava koşullarında depremden etkilenen ailelere yardım sağlandığı, travma desteği ve kritik sağlık hizmetlerinin verildiği, hastalıkların önlenmesi için temiz içme suyu, hijyen malzemeleri sağlandığı kaydedildi.