Samanyolu Haber /Gündem / Depremzedelerin isyanına gülen vali istifa etti /10 Mart 2023 16:20

Depremzedelerin isyanına gülen vali istifa etti

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar "sağlık sorunları" nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurdu.

SHABER3.COM

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar istifa etti. Çuhadar istifasına gerekçe olarak "sağlık sorunlarını" gösterdi.

"Yaklaşık 3 yıldır yürütmekte olduğum Adıyaman Valiliği görevimden yaşadığım sağlık sorunları sebebi ile affımı talep etmiş bulunmaktayım" diyen Çuhadar, "06.02.2023 tarihinde yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını devlet ve millet dayanışması ile sarılacağına dair inancım tamdır. Adıyaman ve Adıyamanlı hemşehrilerimin yüreğimizde hep özel bir yeri olacaktır. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

DEPREMZEDELERİN İSYANINA GÜLEREK YANIT VERMİŞTİ
Valilik görevinden istifa eden Mahmut Çuhadar, depremzede yurttaşların yardımların gecikmesiyle ilgili tepkisine verdiği yanıtla tepki çekmişti. "Adıyaman sahipsiz", "Yardım nerede?" diye soran yurttaşlara Vali Çuhadar gülerek karşılık verdi. Çuhadar’a tepki gösteren yurttaşlar ‘ne gülüyorsun’ diyerek tepki göstermişti. 
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