Samanyolu Haber /Gündem / Depremzedelerle dalga geçen AKP'li trole parti yönetiminde yeni görev /13 Mart 2023 18:05

Depremzedelerle dalga geçen AKP'li trole parti yönetiminde yeni görev

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, depremzedelerin yardım talepleriyle dalga geçen AKP’li trole partinin yönetiminde yeni bir görev verildi.

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AKP’nin sosyal medya trolü Tuğrul Selmanoğlu, AKP Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Atatürk'e yönelik skandal sözleri ve lüks otomobil tutkusuyla bilinen AKP'nin sosyal medya savunucusu Tuğrul Selmanoğlu'na, AKP'de yeni görev verildi.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Diken Ankara Temsilcisi Altan Sancar, "Tuğrul Selmanoğlu, AKP Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine getirildi" dedi.

Son olarak Selmanoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan yardım talebinde bulunan depremzedeleri ve iktidara organizasyonluk eleştirileri yapanları hedef almıştı.
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