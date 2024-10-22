Samanyolu Haber /Gündem / Der Spiegel: Erdoğan muhalifi Fethullah Gülen hayatını kaybetti /22 Ekim 2024 09:34

Der Spiegel: Erdoğan muhalifi Fethullah Gülen hayatını kaybetti

Alman Der Spiegel, Hocaefendi'nin vefat haberini "Erdoğan muhalifi Fethullah Gülen hayatını kaybetti" başlığıyla duyurdu.

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Gazete haberinde "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baş düşmanı olarak görüldü ve yıllarca ABD'de sürgünde yaşadı" ifadelerine yer verdi.

Pensilvanya Eyaleti Diyalog ve Eğitim Vakfı Başkanı Ercan Karakoyun'un açıklamalarına atıf yapan Der Spiegel "Vakıf, diğer şeylerin yanı sıra Almanya'da okullar, özel ders merkezleri ve anaokulları işleten ulusötesi Gülen hareketinin Almanya'daki koludur. Türk kamu televizyon kanalı TRT daha önce Gülen'e yakın grupların çevrimiçi hizmetlerdeki yayınlarına atıfta bulunarak ölümle ilgili haber yapmıştı.

Vakıf, Gülen'in vizyonu küresel Hizmet hareketine ivme kazandıran etkili bir Müslüman alim olduğunu söyledi. Hareketin amacı eğitim kurumları, medya ve kulüp çalışmaları aracılığıyla Müslümanları dindar bir yaşam tarzına kazandırmaktır. Gelecekte de varlığını sürdüreceğini ifade etti. Hareket, Gülen'in sağlık durumunun birkaç yıldır kötü olduğunu söyledi." diye yazdı. 

Gazete Hocaefendi'nin hayatını da şöyle anlattı: 
"1941 yılında Erzurum'da bir imamın oğlu olarak dünyaya gelen Gülen, çocukluğundan beri Kur'an eğitimi alıyordu. 1959'da kendisi de kuzeybatıdaki Edirne kentindeki bir camiye vaiz olarak atandı. 1960'lı yıllarda batıdaki İzmir ilinde imam olarak öne çıktı; burada öğrenci yurtları kurdu ve çayhanelerde vaaz verdi. Bu yurtlar, sonraki yıllarda eğitim, ekonomi, medya ve devlet kurumlarına yayılan ve takipçilerine büyük nüfuz kazandıran gayri resmi bir ağın başlangıcıydı."

15 Temmuz ve iktidarın iddialarına da yer veren gazete haberinde "Önce Erdoğan müttefiki, sonra baş düşman" dedi. Hocaefendi'nin 15 Temmuz'la ilgili iddiaları her zaman reddettiğini belirtti. 
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