Samanyolu Haber /Gündem / Der Spiegel: Koltuk krizinin mimarı Charles Michel! /10 Nisan 2021 09:59

Der Spiegel: Koltuk krizinin mimarı Charles Michel!

Prestijli Alman haber dergisi Der Spiegel, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in Ankara'da Tayyip Erdoğan ile görüşmeleri sırasında yaşanan protokol kriziyle ilgili muhtemelen suçun Türkiye tarafında olmadığını yazdı.

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Ankara'daki görüşmede Erdoğan ve Michel karşılıklı sandalyede otururken, AB Komisyonu Başkanı Leyen bir süre ayakta kalmış, yaşanan kısa bir şaşkınlığın ardından Leyen salonda bulunan kanepeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun karşısına oturmuştu.

Derginin internet sitesinde yer alan "AB dünya sahnesinde kendini nasıl gülünç duruma düşürüyor" başlıklı değerlendirmede, "AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye ziyareti sırasında kandırıldı. Hata ev sahibi Erdoğan'da değil, Konsey Başkanı Charles Michel'deydi. Tuhaf bir güç mücadelesinin sahneleri." ifadeleri yer aldı.

Yaşanan protokol olayının fiyasko olarak nitelendirildiği değerlendirmede, bu fiyaskonun sorumlusunun Michel ve Leyen arasındaki anlaşmazlıklar olduğu kaydedildi.

Değerlendirmede, Ursula von der Leyen ile Charles Michel arasında aylardır özellikle dış politika konusunda belirgin bir didişme olduğu vurgulanarak, Michel'in AB zirvelerine ev sahipliği yapmaktan daha fazlasını istediği Leyen'in ise ticaret ve düzenleyici gücüyle dünyayı gölgede bırakan bir jeopolitik komisyona liderlik etmek istediğine dikkat çekildi.

Ankara'ya Kovid-19 nedeniyle Ursula von der Leyen'in protokol memurlarının gelmediği, onun yerine Michel'in protokol memurlarının geldiği ve buradaki ayarlamaların o memurlarca yapıldığı ifade edildi.

Daha önce de benzer durum yaşandı

Spiegel'deki değerlendirmede mart ayı sonunda en son AB'nin çevrim içi zirvesinden sonra Michel'in ekibinin yayınladıkları bir fotoğraf örnek gösterilerek 27 devlet ve hükümet başkanının tümünün Michel'in yanında, diğerlerinin dört katı büyüklüğünde görülebildiği ancak o fotoğraflarda Ursula von der Leyen'in görülmediğine yer verildi.

Türk tarafının reaksiyonu

Dergideki değerlendirmede, Ankara'daki protokol olayından önce tarafların çalışma yemeğinde bir araya geldikleri ve burada da bir protokol gerginliğinden son anda dönüldüğü belirtilerek, Türk protokol çalışanlarının müdahalesi övüldü.

Yemekte Tayyip Erdoğan ile sadece Charles Michel'in oturacakları koltukların diğer koltuklardan belirgin bir şekilde büyük olduğunun görüldüğü ve Leyen'in bir danışmanın bunu fark ederek durumu Türk tarafına bildirdiği ve Külliyedeki protokolün koltuğu değiştirerek Ursula von der Leyen'e de büyük bir koltuk tahsis ettikleri vurgulandı.
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