Samanyolu Haber /Gündem / Der Spiegel: 'Yıllar sonra ilk kez Türkiye'ye geniş çaplı satış onayı verildi...' /06 Ekim 2024 14:53

Der Spiegel: 'Yıllar sonra ilk kez Türkiye'ye geniş çaplı satış onayı verildi...'

Almanya'da yayınlanan haftalık siyasi dergi Der Spiegel, Almanya'nın yıllar sonra ilk kez Türkiye'ye büyük çaplı silah ihracatına onay verdiğini yazdı.

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Almanya'nın yıllar sonra ilk kez Türkiye'ye büyük çaplı silah ihracatına izin verdiği bildirildi.

Almanya'da yayınlanan haftalık siyasi dergi Der Spiegel'in haberine göre, "gizli" olarak toplanan Almanya Federal Güvenlik Konseyi'nin, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye birkaç yüz milyon euro değerinde silah teslim edilmesine yeşil ışık yaktı.

Bu silahlar arasında donanma için 100 uçaksavar füzesi ve torpidonun yanı sıra denizaltı ve firkateynlerinin modernizasyonu için büyük paketler halinde malzeme de bulunduğu ifade edildi.

Söz konusu lisansların, Ekonomi Bakanlığı'nın Federal Meclis için hazırladığı ve Spiegel'in erişimine açık olan bir listede yer alıyor. 

Listeye göre, silah üreticisi MBDA'nın, Türkiye'ye gemilerin hava savunması için 100 güdümlü füze tedarik edebileceği belirtildi. 

Habere göre, listede anlaşmanın mali kapsamı belirtilmediği, ancak RAM füzeleri olarak adlandırılan füzelerin fiyatının 100 milyon avro civarında olması beklendiği kaydedildi.

Federal Güvenlik Konseyi'nin ayrıca, 28 adet SeaHake torpidosunun 156 milyon euro karşılığında teslim edilmesini onayladığı ifade edildi.

"Alman hükümetinin son yıllarda Türkiye için giderek daha az silah ihracatına izin verdiği" belirtilen haberde, "2023 yılının tamamında toplam 1,22 milyon euro tutarında sadece 17 mini projeye onay verildi. Bu eğilim başlangıçta 2024 yılında da devam etti. Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir listeye göre hükümet ilk çeyrekte sadece 23 milyon avroluk ihracatı onayladı. O dönemde Robert Habeck'in ofisi, Türkiye söz konusu olduğunda ihracat için yeşil ışığın ancak AB veya NATO ortaklarıyla ortak projeler içermesi halinde yakılacağını oldukça net bir şekilde ifade etmişti" ifadeleri yer aldı.

Alman hükümeti tarafından Türkiye'ye yönelik "bu kısıtlayıcı yaklaşımın, şimdi mevcut lisanslarla bertaraf edildiği" kaydedildi.
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