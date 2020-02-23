Samanyolu Haber /Spor / Derbi dönüşü Fenerbahçe otobüsüne saldırı... /23 Şubat 2020 23:14

Derbi dönüşü Fenerbahçe otobüsüne saldırı...

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Galatasaray'a 3-1'lik skorla 21 yıl sonra ilk kez kaybetmesinin ardından bazı Sarı Lacivertli taraftarlar takım otobüsüne saldırıda bulundu.

SHABER3.COM

Fenerbahçeli taraftarlar, 3-1'lik Galatasaray mağlubiyeti sonrası tesislere girdiği sırada takım otobüsüne saldırdı.

Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe, rakibi Galatasaray’ı konuk etti. Fenerbahçe’nin Kruse ile penaltıdan bulduğu gole ilk yarıda Donk, ikinci yarıda da Falcao’nun penaltı ve Onyekuru'nun golleriyle cevap veren Galatasaray, rakibini 22 Aralık 1999 tarihinden sonra deplasmanda mağlup etmeyi başardı.

Maçın ardından Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüs Can Bartu Tesisleri'ne gitmek üzere yola çıktı. Takımın gelişini önceden beklemeye başlayan sarı-lacivertli taraftarlar, istifa sloganları attı. Sarı-lacivertli taraftarlar, kafileyi taşıyan otobüs tesislere geldiği sırada yumurtalı saldırıda bulundu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Derbi dönüşü Fenerbahçe otobüsüne saldırı... Sonraki Haber >>

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Bir Nefes

Bir Nefes

Astranot uzaya çöp atarken...

Astranot uzaya çöp atarken...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:44:49