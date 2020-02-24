Samanyolu Haber /Spor / Derbi için 57 kişiye adli işlem yapıldı /24 Şubat 2020 19:32

Derbi için 57 kişiye adli işlem yapıldı

Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle ilgili 57 taraftara '6222 Sayılı Sporda Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet' suçundan adli işlem yapıldı.

SHABER3.COM

Süper Lig’in 23. haftasında Kadıköy’de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbide, 57 taraftara adli işlem yapıldığı açıklandı.
 
İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, müsabakaya yasak madde sokmak, usulsüz giriş, küfürlü tezahürat, görevli memura hakaret, karaborsa, kasten yaralama, sahaya yabancı madde atmak, yasak alan ihlali, mala zarar verme, devletin kurum ve organlarını aşağılama, alkollü giriş, mala zarar verme ve açıktan hırsızlık konularından olmak üzere 57 taraftara ‘6222 Sayılı Sporda Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet’ suçundan adli işlem yapıldığı belirtildi.
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