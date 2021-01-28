Samanyolu Haber /Spor / Derbi öncesi Beşiktaş’a kötü haber! /28 Ocak 2021 20:43

Derbi öncesi Beşiktaş’a kötü haber!

Türkiye’de dört büyükler olarak bilinen Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un birbirleriyle maçları her sezon çekişmeli geçer.

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Takımlar derbi maçlara günler öncesinden hazırlıklarına başlar. Süper Lig’de yeni bir derbi heyecanı bu haftasonu yaşanıyor. Lider Beşiktaş zorlu rakibi Trabzonspor’la karşılaşıyor. 

Maç öncesi Kartal’a kötü haber geldi. İdmanda ayak bileğine aldığı darbe nedeniyle çalışmayı tamamlayamayan Gökhan Töre’nin sol ayak bileği dış yan bağında kısmi yırtık ve ödem tespit edildiğini açıkladı

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de bu hafta Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle: 

"Süper Lig’in 22. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı müsabakaya hazırlanan Futbol Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda, ikili mücadele sırasında ayak bileğine aldığı darbe nedeniyle çalışmayı tamamlayamayan futbolcumuz Gökhan Töre’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol ayak bileği dış yan bağında kısmi yırtık ve ödem tespit edilmiştir.

Futbolcumuz Gökhan Töre’nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
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