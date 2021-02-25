Samanyolu Haber /Spor / Derbi öncesi Fenerbahçe'de İrfan Can ve Gustavo gelişmesi /25 Şubat 2021 19:30

Derbi öncesi Fenerbahçe'de İrfan Can ve Gustavo gelişmesi

Süper Lig’de derbi heyecanı devam ediyor. Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe, son haftalarda üst üste galibiyetlerle çıkış yapan Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor.

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Fenerbahçe, pazar günü oynanacak derbinin oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

 Isınma, koşu, koordinasyon hareketlerinin ardından antrenmanda çift kale maçlar yapıldı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

İrfan Can ve Luiz Gustavo özel program dahilinde çalışırken, Mbwana Samatta ile Sadık Çitpınar, bel ağrıları nedeniyle antrenmanda yer almadı.

Fenerbahçe’den yapılan açıklama şöyle: 

"Teknik Direktörümüz Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 15.00’te başladı. Isınma, koşu, koordinasyon hareketlerinin ardından antrenmanda çift kale maçlar yapıldı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

İrfan Can ve Luiz Gustavo özel program dahilinde çalışırken, Mbwana Samatta ile Sadık Çitpınar, bel ağrıları nedeniyle antrenmanda yer almadı.

Futbol A Takımımız, pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek."
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