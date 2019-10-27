Samanyolu Haber /Spor / Derbide gülen taraf Beşiktaş /27 Ekim 2019 21:48

Derbide gülen taraf Beşiktaş

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Beşiktaş, Galatasaray'ı konuk etti. İki takımın da üç puana ihtiyaç duyduğu müsabakayı Beşiktaş, Umut Nayir'in golü ile 1-0 kazandı.

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Evinde Galatasaray'ı konuk eden Beşiktaş zorlu müsabakada tek golle 3 puanı kazanan taraf oldu. 

Beşiktaş'ın golünü 69. dakiakda Umut Nayir kaydetti. Beşiktaş 13 puana yükselirken, Galatasaray 12 puanda kaldı. 

Siyah-beyazlılar ligde bir sonraki hafta Antalyaspor deplasmanına gidecek. Galatasaray ise evinde Rizespor'u ağırlayacak.

STADYUM: Vodafone Park

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

BEŞİKTAŞ: Karius-Gökhan (Dk. 86 Necip Uysal), Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Atiba, Lens (Dk. 64 Ljajic), Diaby, Caner, Umut Nayir (Dk. 82 Güven Yalçın)

GALATASARAY: Muslera-Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina (Dk. 78 Seri), Feghouli (Dk. 78 Adem Büyük), Belhanda, Babel (Dk. 68 Emre Mor), Andone

GOL: Dk. 69 Umut Nayir (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Caner, Necip (Beşiktaş)-Babel, Marcao, Mariano (Galatasaray)

MAÇTAN NOTLAR

Bu sezon sakatlıklar yüzünden neredeyse her maça farklı 11 ile çıkan Beşiktaş’ta Galatasaray’a karşı Umut Nayir, Enzo Roco ve Pedro Rebocho, Süper Lig’de ilk kez ilk 11’de sahada yer aldı.

Umut Nayir attığı golle Beşiktaş'a 3 puan kazandırdı. 

Sezon başından bu yana yaşanan sakatlıklar ve cezalı oyuncular nedeniyle ideal 11’ini bir türlü sahaya süremeyen Beşiktaş’ta bu durum Galatasaray karşısında da devam etti. 

Teknik Direktör Abdullah Avcı, sakatlığı bulunan oyuncuların yokluğunda her maçta farklı 11 denerken kadro istikrarını da bir türlü yakalayamadı. 

Galatasaray maçıyla birlikte Süper Lig’deki 9. mücadelesine çıkan siyah-beyazlılarda bu maçlar birlikte tam 24 farklı oyuncu ilk 11’de sahaya çıktı. 

Siyah-beyazlıların kadrosunda yer alan isimlerden yalnızca 6’sı ligde ilk 11’de forma giymedi.

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