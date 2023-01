Derbide gülen taraf Galatasaray oldu

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan derbiyi Galatasaray 3-0'lık skorla kazandı

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Sergio Oliveira, 78. dakikada Kerem Aktürkoğlu VE 90+10. dakikada Mauro Icardi kaydetti.



Oliveira, Fenerbahçe'ye gol atan Galatasaray'ın ilk Portekizli oyuncusu oldu.



Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Leo Dubois'e yaptığı faulün ardından VAR uyarısıyla kırmızı kart gördü ve sarı lacivertliler, 86. dakikadan itibaren 10 kişi oynadı.



Kadıköy'deki son 4 derbinin 3'ünü kazanan Galatasaray, puanını 39'a yükseltti ve en yakın takipçisi Fenerbahçe ile aradaki farkı 4'e çıkardı.



Bu sezon evinde ilk kez bir maçı gol atamadan tamamlayan Fenerbahçe ise 35 puanda kaldı.



Fenerbahçe, gelecek hafta Gaziantep FK'ye konuk olacak. Galatasaray ise sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak.



JORGE JESUS'TAN TEK DEĞİŞİKLİK



Süper Lig'in 18. haftasındaki derbide Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, ligde son oynadıkları Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda tek değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Antalyaspor maçına ilk 11'de başlattığı Lincoln Henrique'yi yedek soyundururken, bu oyuncunun yerine Gustavo Henrique'yi sahaya sürdü.



Galatasaray karşısında kalede Altay Bayındır'ı oynatan 68 yaşındaki teknik adam, üçlü savunmasını Serdar Aziz, Gustavo Henrique ve Attila Szalai'den kurdu. Kanadın sağında Bright Osayi-Samuel, solunda ise Ferdi Kadıoğlu'na şans veren Jesus, orta ikilide ise Willian Arao ve Miguel Crespo'yu tercih etti.



Portekizli çalıştırıcı, hücumda ise Diego Rossi, Joshua King ve Michy Batshuayi ile gol aradı.



Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Luan Peres, Lincoln Henrique, İrfan Can Kahveci, Miha Zajc, Arda Güler, Mert Hakan Yandaş, Emre Mor, Serdar Dursun ve Enner Valencia ise yedek soyundu.







OKAN BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle Fenerbahçe derbisine çıktı. Süper Lig'de geride kalan hafta MKE Ankaragücü ile oynanan maça ilk 11'de başlayan futbolcular Patrick van Aanholt, Fredrik Midtsjö ve Bafetimbi Gomis yedeğe çekildi. Derbide bu oyunculardan farklı olarak Sacha Boey, Sergio Oliveira ve Kerem Aktürkoğlu görev yaptı.

Galatasaray derbiye Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Leo Dubois, Berkan Kutlu, Sergio Oliviera, Milot Rashica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz ile başladı.



Sarı-kırmızılı takımın yedeklerinde ise Icardi, Gomis, Van Aanholt ve Midtsjö'nün yanı sıra Okan Kocuk, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Emin Bayram ve Juan Mata yer aldı.



Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş, Emre Taşdemir, Mathias Ross ile Haris Seferovic, derbinin kadrosunda bulunmadı.



JORGE JESUS'UN TERCİHİ ÜÇLÜ SAVUNMA



Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, Galatasaray maçına 3'lü savunmayla başladı.

Sezon başından beri takımını hem 3'lü hem de 4'lü oynatan tecrübeli teknik adam, son Antalyaspor deplasmanında 4'lü savunma ile takımını sahaya sürmüştü.



Jesus, Galatasaray karşısında ise 3'lü savunma ile maça başladı.



OKAN BURUK'UN FORVETTE BARIŞ ALPER SÜRPRİZİ



Galatasaray, Fenerbahçe derbisine forvette Barış Alper Yılmaz ile çıktı.

Teknik direktör Okan Buruk, Icardi'nin yanı sıra son haftalardaki performansıyla öne çıkan santrforlardan Bafetimbi Gomis'i de derbide yedekte tuttu.



Buruk, derbide hücum bölgesinde 22 yaşındaki Barış Alper Yılmaz'a görev verdi.



FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK JOAO PEDRO



Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde tek oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığının ardından bireysel çalışmalara başlayan Pedro kadroda yer alamadı. Bu oyuncunun yanı sıra teknik ekip kararıyla Ezgjan Alioski ile İsmail Yüksek, müsabaka kadrosuna yazılmadı.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Luan Peres, 16 maç sonra kadroda yer aldı. Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda 15 Eylül'de Rennes ile 2-2 berabere kaldığı müsabakada sakatlanan Peres, uzun süre takımından ayrı kalmıştı. Fenerbahçe ile Avrupa'da 4, kupada 1 ve ligde 11 maç kaçıran Peres, yaklaşık 4 ay sonra formasına kavuştu.

ICARDI YEDEKLER ARASINDA

Galatasaray'da sakatlığı geçen Mauro Icardi, maça yedekte başladı. Sarı-kırmızılı takımın 30 Kasım'da yaptığı antrenmanda geçirdiği sakatlık sonrası adalesinde 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilen Arjantinli futbolcu, ligde 3 maç aradan sonra kadroya alındı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de görev vermediği Mauro Icardi'yi yedekler arasında tuttu.

15 FUTBOLCUNUN İLK DERBİ HEYECANI

Fenerbahçe'de 8 oyuncu, ilk kez Galatasaray derbisi heyecanı yaşadı. Galatasaray'da 7 futbolcu, ilk kez Fenerbahçe ile oynanan bir derbi maçta forma giydi. Sarı lacivertli takımda yeni transferler İrfan Can Eğribayat, Gustavo Henrique, Luan Peres, Willian Arao, Lincoln Henrique, Emre Mor, Joshua King ve Michy Batshuayi, Fenerbahçe formasıyla ilk kez Galatasaray derbisinde yer aldı.

Bu isimlerden Gustavo Henrique, Willian Arao, Joshua King ve Michy Batshuayi ilk 11'de sahaya çıkarken, Luan Peres, Lincoln Henrique, Emre Mor ve kaleci İrfan Can Eğribayat ise yedek soyundu.

Leo Dubois, Dries Mertens, Milot Rashica, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakcı, Sacha Boey ve Alper Barış Yılmaz, Galatasaray kariyerlerinde ilk kez Fenerbahçe karşısında sahaya çıktı.



GALATASARAY YÖNETİMİ KADIKÖY'DE Galatasaray Kulübü yönetimi, Fenerbahçe derbisinde sarı-kırmızılı takımı yalnız bırakmadı. Kulüp başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioglu, Can Natan, Bora Bahcetepe, Rıza Morova, Dikran Gülmezgil, Cem Soylu ve Emir Aral ile Galatasaray Sportif AŞ yönetim kurulu üyeleri Erden Timur, İbrahim Hatipoglu, Emin Imanov, Mustafa Aktaş ve Nihat Kırmızı, derbi maçı Ülker Stadı'nda takip etti.

DERBİ KAPALI GİŞE

Fenerbahçeli taraftarlar, derbide koltukların tamamını doldurdu. Sarı-lacivertli taraftarlar, Galatasaray derbisine yoğun ilgi gösterirken, 47 bin 834 kapasiteli Ülker Stadı'nın tribünleri tamamen doldu.

Derbiye Galatasaray taraftarı alınmazken, sarı-lacivertli kulübün yönetimi misafir takım tribününü de kendi taraftarları için açtı.



FENERBAHÇE ATAK, GALATASARAY TEDBİRLİ BAŞLADI Mücadeleye etkili başlayan taraf Fenerbahçe oldu. Galatasaray ise daha temkinli ve sarı lacivertli ekibi taraftarak oyuna başladı. İlk dakikalarda Fenerbahçe, Diego Rossi ile iki kez gole yaklaşan taraf oldu.

GALATASARAY'IN İKİ GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

Galatasaray, yarı alanından pasla çıkmakta zorlandığı ilk 10 dakikanın ardından hem oyunu dengeledi hem de kontrolü almaya başladı. 11. dakikada Galatasaray ilk etkili atağını Barış Alper ile düzenledi ancak Gustavo Henrique atağı faulle kesip derbinin ilk sarı kartını gördü. Galatasaray, giderek oyunu kontrolüne alıp pozisyonlar yakalamaya başladı. 14. dakikada Abdülkerim, 16. dakikada Kerem'in golleri ofsayta takıldı.

GALATASARAY'DAN ARKA ARKAYA POZİSYONLAR

Hızlı ve basit pas kombinasyonlarıyla etkili olan Galatasaray, Fenerbahçe savunmasını eksik yakalamaya başladı. Boş alanları iyi değerlendiren sarı kırmızılılar, hücum oyuncuları Kerem, Barış Alper, Mertens ve Rashica ile etkili oldu. Galatasaray, mücadeledeki ilk net pozisyonunu ise 28. dakikada yakaladı. Szalai'nin sektirdiği topu alan Rashica, ceza alanına girip pasını penaltı noktası civarındaki Barış Alper'e çıkardı. Barış Alper'in vuruşu üstten auta gitti.

GALATASARAY, OLIVEIRA İLE GOLÜ BULDU

Etkisini artıran Galatasaray, 32. dakikada Sergio Oliveira ile golü buldu. Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Dries Mertens'in ceza alanına gönderdiği ortasında, ön direkte Bright Osayi-Samuel'den seken topu önünde bulan Sergio Oliveira'nın sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta top Altay Bayındır'ın yanından uzak köşede ağlarla buluştu.

Sergio Oliveira, Galatasaray tarihinde Fenerbahçe'ye gol atan ilk Portekizli oyuncu oldu.

BATSHUAYI VE ARAO GOLE YAKLAŞTI

Fenerbahçe, Oliveira'nın golünden 4 dakika sonra Michy Batshuayi ile gole yaklaştı. Abdülkerim ile girdiği ikili mücadeleden galip ayrılan Belçikalı oyuncu, çaprazdan çok sert vurdu ancak Muslera, parmaklarının ucuyla kornere çeldi. Fenerbahçe, kazandığı kornerde Willian Arao ile gole yaklaştı ancak Muslera bir kez daha gole izin vermedi.

7 dakika ilave edilen ilk yarıda Fenerbahçe ve Galatasaray, uzatma dakikalarında etkili oldu. Fenerbahçe Rossi ile, Galatasaray ise Mertens ile gole yaklaştı ancak ilk yarı 1-0 sona erdi.

GALATASARAY'DAN 24 YIL SONRA İLK

Galatasaray Süper Lig'de Aralık 1999'dan bu yana ilk kez Fenerbahçe deplasmanında ilk yarıyı önde tamamladı. JORGE JESUS SİSTEM DEĞİŞTİRDİ

Fenerbahçe, ikinci yarının başında sistem değişikliğine gitti. Sarı kartlı Gustavo Henrique oyundan çıkarken yerine Lincoln Henrique oyuna dahil oldu. Fenerbahçe'nin sistemi ise 3-4-2-1'den 4-2-3-1'e döndü. Galatasaray, ikinci yarının henüz 17. saniyesinde gole yaklaştı. Santranın ardından Sergio Oliveira, pasını Barış Alper Yılmaz'a aktardı. Barış Alper'in sağ çaprazdan sert şutunu Altay iki hamlede engelledi.

İKİNCİ DEVREDE FENERBAHÇE

Fenerbahçe, bu pozisyonun ardından oyunun kontrolünü aldı. İkinci yarının ilk 15 dakikasında Fenerbahçe, yüzde 83'e 17'lik topla oynama üstünlüğü yakaladı. Sarı lacivertliler topla oynamada üstün olsa da net fırsat yakalayamayıp ceza alanı dışından şutlarıyla gol aradı. Sarı lacivertliler, 60'tan sonra baskısını iyice artırmaya başladı. Galatasaray ise ikinci yarıdaki ikinci tehlikesini 66. dakikada Dries Mertens ile yakaladı. Milot Rashica'nın savunma arkasına yaptığı bindirmenin ardından ceza alanı içinde Mertens topla buluştu. Belçikalı'nın etkili şutunu Altay Bayındır engelledi.

Fenerbahçe ise hem ikinci yarıda hem de maçtaki en etkili pozisyonunu 67. dakikada yakaladı. Osayi - Samuel'in karşı karşıya vuruşunda Muslera gole izin vermedi.

ARKA ARKAYA DEĞİŞİKLİKLER

70. dakikada teknik direktörler oyuna müdahale etti. Fenerbahçe'de Batshuayi, Rossi, Crespo oyundan alındı. Yerlerine İrfan Can Kahveci, Zajc ve Valencia dahil oldu. Galatasaray'da ise Mertens ve Rashica oyundan çıkarken yerlerine Torreira ve Yunus Akgün girdi. Okan Buruk'un oyuna ikinci müdahalesi 76. dakikada gerçekleşti. Barış Alper Yılmaz ve Sergio Oliveira'nın yerine Mauro Icardi ve Fredrik Midtsjö oyuna dahil oldu.

DERBİDE İKİNCİ GOL: KEREM

Galatasaray, 78. dakikada derbideki ikinci golünü buldu. Savunma arkasına atılan topa Kerem ve Icardi hareketlendi. Icardi'nin asistinde Kerem, karşı karşıya pozisyonda derbideki ikinci golünü buldu.

Yaklaşık 4 dakikalık VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayıldı.

KIRMIZI KART: İRFAN CAN KAHVECİ

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, 86. dakikada Leo Dubois'e yaptığı faulün ardından kırmızı kart gördü. VAR uyarısı sonrası monitöre incelemeye giden Halil Umut Meler, direkt kırmızı kartla İrfan Can'ı oyundan ihraç etti. ICARDI SKORU BELİRLEDİ

Derbinin kalan dakikalarında Galatasaray, 3. gol için ataklarını sıklaştırdı. Eksik olan Fenerbahçe ise farkı azaltmak için çabaladı. Derbide skoru belirleyen golü 90+10. dakikada Mauro Icardi attı. Savunma arkasına sarkan Icardi, topu ağlara gönderdi.

KADIKÖY'DE SON 4 DERBİNİN 3'ÜNÜ G.SARAY KAZANDI

Sarı kırmızılılar, Kadıköy'deki son 4 derbide 3. kez kazandı ve en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 4'e çıkardı.