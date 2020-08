SAMANYOLUHABER- Şah Hatayi’ye ait olan "Muhabbet bağında bir gül açıldı" şiiri Kamuran ve Sema tarafından tekrar yorumlandı.







Muharrem ayı için hazırlanan özel çalışma "Mihneti kendine zevk edinip derdini aşk ile taşıyan yiğitlere" ithaf edildi.





ÜMİT NAĞMELERİ'NİN YOUTUBE KANALINDA YAYINLANDI





İmam Hüseyin ile birlikte Ehl-i Beyt mensubu ve muhiplerinin Kerbela’da hunharca katledildiği günden beri sevincin değil, hüznün günü olan Aşure günü Muharrem ayının onuncu gününe tekabül geliyor.





Hazreti Âdem’in (as) tevbesinin kabulü, Hazreti Nuh’un (as) gemisinin tufandan kurtulup Cudi Dağı'nın tepesine oturması; Hazreti İbrahim’in (as) ateşten kurtulması, Hazreti Yakub’un (as) oğlu Hazreti Yusuf’a (as) kavuşması ve Hazreti Musa’nın (as) Firavun’un tasallutundan kurtulması da Aşure Günü'nde meydana gelen diğer hadiseler olarak kabul ediliyor.





MUHABBET BAĞINDA BİR GÜL AÇILDI





Muhabbet bağında bir gül açıldı

Bir derdim var bin dermana değişmem

Yüküm lal-i gevher mercan saçarım

Bir derdim var bin dermana değişmem





Cemi kuşlar dile gelir yazım der

Gövel turnam Şam'dan gelir güzüm der

Benim yarelerim tuzum tuzum der

Bir derdim var bin dermana değişmem





Garip bülbül gönlüm eğler ses ile

Nicelerin ömrü gitmiş yas ile

Aratıp bulduğum pir heves ile

Bir derdim var bin dermana değişmem





Mende eyder niyazım var özüne

Güzel pir ayıbım vurma yüzüme

Yarelerim hoş görünür gözüme

Bir derdim var bin dermana değişmem





Şah Hatayi'm muhabbete bakarım

Men doluyum men dolana akarım

Güzel pirim bir dert vermiş çekerim





ŞAH HATAYİ