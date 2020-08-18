Samanyolu Haber /Kültür / Derdini aşk ile taşıyan yiğitlere... /18 Ağustos 2020 17:02

Derdini aşk ile taşıyan yiğitlere...

Ümit Nağmeleri, Hicrî takvimin ilk ayı olan Muharrem ile ilgili özel bir video klibi hazırladı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER- Şah Hatayi’ye ait olan "Muhabbet bağında bir gül açıldı" şiiri Kamuran ve Sema tarafından tekrar yorumlandı. 

Muharrem ayı için hazırlanan özel çalışma "Mihneti kendine zevk edinip derdini aşk ile taşıyan yiğitlere" ithaf edildi. 

ÜMİT NAĞMELERİ'NİN YOUTUBE KANALINDA YAYINLANDI

İmam Hüseyin ile birlikte Ehl-i Beyt mensubu ve muhiplerinin Kerbela’da hunharca katledildiği günden beri sevincin değil, hüznün günü olan Aşure günü Muharrem ayının onuncu gününe tekabül geliyor.

Hazreti Âdem’in (as) tevbesinin kabulü, Hazreti Nuh’un (as) gemisinin tufandan kurtulup Cudi Dağı'nın tepesine oturması; Hazreti İbrahim’in (as) ateşten kurtulması, Hazreti Yakub’un (as) oğlu Hazreti Yusuf’a (as) kavuşması ve Hazreti Musa’nın (as) Firavun’un tasallutundan kurtulması da Aşure Günü'nde meydana gelen diğer hadiseler olarak kabul ediliyor. 

MUHABBET BAĞINDA BİR GÜL AÇILDI

Muhabbet bağında bir gül açıldı
Bir derdim var bin dermana değişmem
Yüküm lal-i gevher mercan saçarım
Bir derdim var bin dermana değişmem

Cemi kuşlar dile gelir yazım der
Gövel turnam Şam'dan gelir güzüm der
Benim yarelerim tuzum tuzum der
Bir derdim var bin dermana değişmem

Garip bülbül gönlüm eğler ses ile
Nicelerin ömrü gitmiş yas ile
Aratıp bulduğum pir heves ile
Bir derdim var bin dermana değişmem

Mende eyder niyazım var özüne
Güzel pir ayıbım vurma yüzüme
Yarelerim hoş görünür gözüme
Bir derdim var bin dermana değişmem

Şah Hatayi'm muhabbete bakarım
Men doluyum men dolana akarım
Güzel pirim bir dert vermiş çekerim

ŞAH HATAYİ
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