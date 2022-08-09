Derhal durdurulması istendi

Türkiye'de sökülmesi planlanan ve yüklü miktarda sağlığa zararlı 'asbest' içerdiği belirtilen geminin durdurulması için CHP cephesinden Brezilya büyükelçisine bir mektup gönderiliği belirtildi.







diken.com.tr'de yer alan habere göre CHP’li Ali Öztunç İzmir Aliağa’da sökülmek üzere yola çıkan asbestli gemi için Brezilya’nın Türkiye Büyükelçiliği’ne gönderdiği mektupta, geminin derhal durdurulmasını istedi. CHP’li Ali Öztunç İzmir Aliağa’da sökülmek üzere yola çıkan asbestli gemi için Brezilya’nın Türkiye Büyükelçiliği’ne gönderdiği mektupta, geminin derhal durdurulmasını istedi.

Brezilya donanmasına ait Nae Sao Paulo adlı asbestli geminin Aliağa’da sökülecek olmasına karşı tepkiler yükseliyor. CHP Doğa Hakları ve Çevre Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öztunç da bu kapsamda Brezilya’nın Türkiye Büyükelçiliği’ne mektup yazdı.Geminin durdurulmasını isteyen Öztunç, mektubunda; “İki ülke açısından hukuki sorumluluklar doğuracak olan Nae Sao Paulo adlı nükleer savaş gemisinin Türkiye’ye gönderilmesi işleminin bir an önce durdurulması, bahsi geçen tedbir kararı gereğince Nae Sao Paulo adlı nükleer savaş gemisinin ülkeniz sınırlarına geri çağrılması için gerekli adımları atmanızı talep ediyoruz” dedi.