Samanyolu Haber /Gündem / Dernek değil, sanki cephanelik: AKP bağlantısı dikkat çekti /25 Temmuz 2022 15:16

Dernek değil, sanki cephanelik: AKP bağlantısı dikkat çekti

Küçükçekmece Rizeliler Derneği Başkanı Ahmet Sivri, elinde kılıç ve masasında çok sayıda silahla poz verdi. Ürkütücü görüntüler sosyal medyada gündem haline geldi.

SHABER3.COM

Küçükçekmece Rizeliler Derneği Başkanı Ahmet Sivri'nin çok sayıda silah ve kılıçla verdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu.

Sivri'nin Facebook hesabında paylaştığı videolarda, elinde kılıç ve masasında çok sayıda silahla poz verdiği görülüyor.



Hesapta paylaşılanlar arasında bunun yanı sıra Sivri'nin birçok farklı silahla havaya ateş ettiğine dair görüntüler de bulunuyor.

AKP BAĞLANTISI
Cumhuriyet'in haberine göre Ahmet Sivri'nin başkanı olduğu Küçükçekmece Rizeliler Derneği'nin AKP ile bağlantısı da bulunuyor. AKP Küçükçekmece Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Yusuf Sandıkçı sözkonusu dernekte Sivri'nin yardımcısı olarak görev yapıyor.


Derneğin Facebook sayfasında da Sandıkçı ile Sivri'nin yan yana fotoğraflarının "Derneğimizin başkan yardımcısı, aynı zamanda tekrar AK Parti İlçe Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Yusuf Sandıkçı başkanımız derneğimizi ziyaret etti. Teşekkür ederiz. Başarılar dileriz" notu ile birlikte paylaşıldığı görülüyor.




 


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dernek değil, sanki cephanelik: AKP bağlantısı dikkat çekti Sonraki Haber >>

Satranç robotu bir çocuğun parmağını kırdı

Satranç robotu bir çocuğun parmağını kırdı

Harun Tokak- Ayakların yine üşüyor mu?

Harun Tokak- Ayakların yine üşüyor mu?

Milyonlar harcanmış ama ortada teleferik yok!

Milyonlar harcanmış ama ortada teleferik yok!

Çorumlu Amir ırkçılığa maruz kaldı

Çorumlu Amir ırkçılığa maruz kaldı

Belgesel: Üç hasta mahkumun hikayesi

Belgesel: Üç hasta mahkumun hikayesi

Dışişleri Bakanlığından Dohuk'taki saldırıya ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığından Dohuk'taki saldırıya ilişkin açıklama

Tribünden atılan şey şaşırttı

Tribünden atılan şey şaşırttı

Gergerlioğlu, tahliye edilen hamile tutuklu Arzu Nur Özkan’ı ziyaret etti

Gergerlioğlu, tahliye edilen hamile tutuklu Arzu Nur Özkan’ı ziyaret etti

ABD’deki ‘kürtaj’ protestosunda 17 kongre üyesine gözaltı

ABD’deki ‘kürtaj’ protestosunda 17 kongre üyesine gözaltı

Ekvador’da Türkiye varışlı konteynerde 95 kilo kokain ele geçirildi

Ekvador’da Türkiye varışlı konteynerde 95 kilo kokain ele geçirildi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:37:19