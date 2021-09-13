Samanyolu Haber /Gündem / Ders kitabına göre Kıbrıs Harekatı'nda Ecevit diye biri yaşamadı /13 Eylül 2021 11:11

Ders kitabına göre Kıbrıs Harekatı'nda Ecevit diye biri yaşamadı

Merhum Bülent Ecevit’e İnkılap tarihi kitabında büyük ayıp. Ortaöğretim 12’nci sınıf İnkılap kitabında, Kıbrıs Barış Harekatı’nı başlatan Ecevit’ten tek kelime söz edilmedi. 2001 krizini çıkaran siyasi olduğu belirtildi.

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Ortaöğretimin 12'nci sınıflarında okutulan ‘İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük' ders kitabında, Kıbrıs Barış Harekatı'nın anlatıldığı bölümde dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'ten tek satır söz edilmedi.

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre Kıbrıs Barış Harekatı “Ayşe Tatile Çıktı” başlıklı bölüm şöyle:

“TSK, 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs'ta barışı ve anayasal düzeni yeniden sağlamak için Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştirdi. (…) 25 Temmuz 1974'te taraflar Cenevre Konferansı'nda toplandı. Konferansın sonuçsuz kalması üzerine Türkiye, 14 Ağustos 1974'te İkinci Barış Harekatı'na başladı. İkinci Barış Harekatı ile Lefke-Lefkoşa-Magusa hattı çizildi ve adanın üçte biri Türk kontrolüne geçince harekat sona erdi.”

Barış Harekatı'nda adı anılmayan Ecevit, 2001 ekonomi krizini çıkaran isim olarak lanse edildi. “Şubat 2001'de gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu toplantısında dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile dönemin Başbakanı Ecevit arasında yaşanan sert tartışma siyasi krize yol açtı. Siyasi kriz Türkiye'de büyük bir ekonomik krizi de beraberinde getirdi” denildi.

Erdoğan Övülüyor

Ders kitabında, AKP döneminin ekonomik ve siyasi politikalarından övgüyle söz edildi. Bu dönemde Türkiye'nin uyguladığı politika ve önlemler sayesinde IMF'ye bağımlılıktan kurtulduğu savunuldu. Kitapta, Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı sırasında Davos'taki toplantıda dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'le yaşanan “one minute” pozuna da yer verildi.
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