Dertler farklı farklı... Kimi geçim derdinde, kimi de New York'a gökdelen dikme peşinde

Yüksek ev kiraları ve yetersiz devlet yurdu nedeniyle Türkiye'de üniversite öğrencileri günlerdir eylemler yapıyor. Sakarya ve Gümüşhane’de döşeklerini üniversite yurdunun önüne atıp uyuyan öğrenciden, dün İstanbul Kadıköy’de parkta sabahlamaya kadar çeşitli şekillerde protestolar sürüyor.





ÖĞRENCİLERİN ‘BARINAMIYORUZ’ EYLEMLERİ VE 35 KATLI ‘TÜRKEVİ’





Öğrencilerin ‘barınamıyoruz’ eylemleri sürerken Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurul Görüşmeleri için New York’a gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapımı uzun süredir devam eden Türkevi binasının açılışını yapacağı da duyuruldu. Yapımını İC İçtaş İnşaat’ın ABD’li Tishman’la birlikte üstlendiği proje 35 kat yüksekliğinde. Yaklaşık 20 bin metrekare alana sahip yeni Türkevi binası, bugüne kadar Türkiye devletinin yurtdışında yaptığı en büyük gayrimenkul yatırımlarından biri.





Türkevi binası için Kızılay’ın Ensar Vakfı’na ait TURKEN Vakfı’na milyonlarca dolar aktardığı daha önce medyaya yansımıştı. Tartışmalar üzerine Kızılay ve Ensar Vakfı açıklama yapmak zorunda kalmış, paranın yurt yapımı için kullanıldığını savunmuştu.





MALİYETİ TARTIŞMA KONUSU OLDU





Türkevi binasının maliyeti de sosyal medyada günün en çok konuşulan konuları arasında girdi. Dışişleri Bakanlığı verilerine göre New York’taki bina 291 milyon 260 bin 400 dolara (yaklaşık 2.5 milyar TL) mal oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı binaya harcanan parayla kaç yurt yapılacağı, ya da kaç öğrencinin barınabileceğini sorguladı. Türkevi binasının fotoğrafları “#barınamıyoruz” etiketiyle sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Türkevi’ne yapılan harcamayla Türkiye’de 35 bin kişilik öğrenci yurdu yapılabileceği belirtildi.





‘BİNLERCE ÖĞRENCİ KAYITLARINI DONDURMAYI DÜŞÜNÜYOR’







DEVA Partisi Kurucusu Tunahan Elmas, binayla gurur duyamayacağını belirterek, “Binlerce öğrencinin yurt bulamadığı için kayıtlarını dondurmayı düşündüğü bir ülkenin vatandaşı olarak, New York’un göbeğinde yapılan ve sadece şanslı bir azınlığın kullanabileceği binadan ötürü gurur duyamıyorum, kusura bakmayın” dedi.