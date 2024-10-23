Samanyolu Haber /Gündem / Dervişoğlu ip fırlattı, Bahçeli odasına asmak için istedi /23 Ekim 2024 14:41

Dervişoğlu ip fırlattı, Bahçeli odasına asmak için istedi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısına tepki göstererek ip fırlattı. Bahçeli'nin ise Dervişoğlu'nun attığı ipi istediği öğrenildi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Dervişoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısına çok sert tepki gösterdi.

Dervişoğlu, Meclis Grubu konuşmasında ip fırlatarak "Türk milletinin hayallerini astın, bu büyük milletin geleceğinizi kastettiniz. Al şimdi bu ipi başucuna as" dedi.

BAHÇELİ İPİ İSTEDİ
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ise İYİ Parti'ye haber gönderdiği öğrenildi. Bahçeli'nin Dervişoğlu'nun attığı ipi odasına asmak için istettiği öne sürüldü.
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