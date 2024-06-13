Samanyolu Haber /Politika / Dervişoğlu’ndan milletvekillerine Akşener uyarısı: Bunu yapmayanların partide yeri yok /13 Haziran 2024 10:39

Dervişoğlu’ndan milletvekillerine Akşener uyarısı: Bunu yapmayanların partide yeri yok

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, milletvekillerine yaptığı uyarıda partinin kurucu genel başkanı Meral Akşener hakkında eleştiri sınırlarını aşan yorumlar yapılmamasını istedi. Dervişoğlu, partinin dününe sahip çıkılması gerektiğini vurgulayarak, “Bunu yapmayanların partide yeri yok, kapı orada” dedi.

SHABER3.COM

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin milletvekilleri ve il başkanlarıyla kapalı grup toplantısı yaptı. Toplantının gündeminde partinin kurucu genel başkanı Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyareti ve ardından yapılan açıklamalar ile eleştiriler vardı.

"KİM OLURSA OLSUN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYACAĞIZ"

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre; İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, kapalı grup toplantısında milletvekilleri ve partilileri Akşener aleyhinde konuşmamaları konusunda uyardı. Dervişoğlu, “Kim olursa olsun genel başkanımız ve parti politikaları konusunda boş ve yanlış ifadeler kullananların gözünün yaşına bakmayacağız” mesajı verdi.

'VEFA' VURGUSU

Akşener’le ilgili açıklamalarında dikkatli olmaları konusunda milletvekilleri ve partilileri uyaran Dervişoğlu, ‘vefa’ vurgusu yaptı. Dervişoğlu, Akşener hakkında eleştiri sınırlarını aşan değerlendirmeler yapılmamasını istedi. Partinin dününe sahip çıkılması, bugününde de parti ve Türkiye için mücadele edilmesi gerektiğini belirten Dervişoğlu, “Bunu yapmayanların partide yeri yok, kapı orada” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dervişoğlu’ndan milletvekillerine Akşener uyarısı:... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:11:15