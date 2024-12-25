Samanyolu Haber /Gündem / Dervişoğlu'ndan asgari ücret tepkisi: Sadaka bile değil! /25 Aralık 2024 11:32

Dervişoğlu'ndan asgari ücret tepkisi: Sadaka bile değil!

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Dervişoğlu, asgari ücret rakamını sosyal medya hesabından 'hayırlı olsun' diyerek paylaşan Erdoğan'a, "Sarayın penceresinden, halkın sofrası gözükmez" diye seslenerek; 22 bin 104 lira olarak belirlenen yeni tutar için 'sadaka' bile değil dedi.

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TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, 2025 yılı için belirlenen asgari ücret tutarına sert tepki gösterdi. Asgari ücret için dikkat çeken çıkışlar yapan Dervişoğlu, 'Bu noktadan sonra AKP gençlere gelecek, çalışanlara umut, emekçiye refah verme niyetinde olmadığını açıkça göstermiştir' dedi.

'SADAKADAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL'
Sözcü'de yer alan habere göre Dervişoğlu toplantıda yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye, iktidarın sürekli ateş taşıdığı bir asgari ücret cehennemidir. Günü, saati, dakikası belli olan, İhtiyacın ve kaynakların ne olduğu, hesaplama modüllerinin nasıl olduğu bilinen asgari ücret tespitinde; yapacakları üç kuruş zammı görüşüp durdular. Sonuçta yine dağ fare doğurdu. Devlet kendi vergisine, harcına, kağıdına, mührüne neredeyse %50 zam yapmışken, çarşıda etiketler halen %100 artarken, İktidarın gözü, “Emekçinin avcundaki kırıntılardadır”. Geçen yıl ocak ayında belirlenen 17 bin lira, bugün alım gücü bakımından en iyi ihtimalle o günün 12 bin lirasına düşmüştür. Enflasyon vatandaşın alın terini, emeğini alıp götürmüştür. Mazot, 44 lira, Simit 15 lira en ucuz et 400 Lira. Yeni ev tutacak olana en düşük kira 20 bin lira. "Bütçe kanunu diye geçen şey; boşa giden milyarlarca dolar kaynak, yandaşa dağıtılan ve dağıtılacak ulufeler, vatandaşa reva görülen “sadakadan” başka bir şey değildir." 

'AKP GENÇLERE GELECEK VERME NİYETİNDE OLMADIĞINI BELLİ ETTİ'
Asgari ücrete dair fikirlerimizi daha önce kamuoyuyla paylaştık. 28 bin liranın altındaki ücretin rasyonel olmayacağını daha önce de söyledik. Enflasyonun vatandaşı ezdiği bir dönemde asgari ücrete yılda iki kere yapılmasının zaruretine işaret ettik. İktidarın diploması gösterileri vatandaşlın karnını doyurmamaktadır. Türk milletinin alın teri kanı kadar kıymetlidir. Bu noktadan sonra AKP gençlere gelecek, çalışanlara umut, emekçiye refah verme niyetinde olmadığını açıkça göstermiştir. 

Açlık sınırının 21 bin lira, yoksulluk sınırının ise 72 bin lira olduğu bir ülkede işçiye reva görülen 22.104 lira asgari ücret sadaka bile değildir. İlan edilen artış oranı hiçbir yaraya merhem olmayacaktır. Ocak ayı itibari ile gelecek zamlarla birlikte daha ilk ayında yine kuşa dönecektir. Asgari ücreti sanki bir derde çare olacakmış gibi sosyal medya hesabından millete duyurdu, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a buradan sesleniyorum Sarayın penceresinden, halkın sofrası gözükmez!

'VATANDAŞ SEÇİM BEKLİYOR'
Ekonomist Erdoğan pandemide girdiği doktor önlüğüyle vatandaşa acı reçete yazmaya devam ediyor. Adını zulüm bütçesi koyduğumuz bu son bütçe de Erdoğan ve seçkinlerinin menüsünde birer atıştırmalık haline gelmiştir.

Vatandaş seçimi beklemektedir bu iktidardan olanların hesabını mutlaka soracaktır."
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