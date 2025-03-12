Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye 'kurucu önder' tepkisi

Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan için kullandığı 'kurucu önder' ifadesiyle ilgili konuştu. Dervişoğlu''nun İYİ Parti grup toplantısındaki konuşmasından bazı bölümler şöyle:





"Teröristbaşından 'kurucu önder' diye hitap edilen bir aşamaya gelinmiştir. Cumhur koalisyonu yani ihanetin iç cephesi, sevinç ve tasada malesef Türk milletiyle değil teröristlerle yan yanadır.





''TERÖR ÖRGÜTLERİ DEVLETLEŞTİRİLMEKTE''

(Suriye'deki HTŞ-SDG anlaşması) Terör örgütleri ve liderleri takım elbise giyerek devlet adamı yapılmakta ve terör örgütleri devletleştirilmektedir.





İmralı'daki müebbetlik teröristbaşı bu süreçte sadece kukladır. Şimdi çıkıp parti parti dolaşan İmralı postacıları bir umut hakkı demekte ve Apo'yu özgürleştirmekten bahsetmektedirler. Ömür boyu başkanlık koltuğunda oturma hevesinin Türkiye'ye nelere mal olduğu ortadadır. İmralı canisine el uzatmak da buna dahildir. Türkiye artık sadece kötü yönetilmiyor. Türkiye bu sistemle artık rehin alınmıştır.''



