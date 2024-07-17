Dervişoğlu'ndan emekli zammına tepki: 'Bu emekliye idam fermanıdır'

(İzmir’deki faciaya ilişkin) Merkezi idare suçu yerel yönetime atmış, yerel yönetim merkezi idareyi beklemiş. Gelinen noktada ise ne şikayetlere cevap verilmiş ne de ortadaki sorun çözülmüş. Kimse kusura bakmasın yerel yönetim de inisiyatif alıp çözmemiştir. Özel dağıtım şirketi belediyeye, belediye TEDAŞ’a, TEDAŞ şirkete bırakmıştır.





Milletin kendilerine verdiği makamlarda oturup ona tehditler savuran bakanları da kendilerine bir çeki düzen vermelidirler.





İktidar partisi her yasama yılının sonunda olduğu gibi bu yıl da iktidar Meclis’in tatile girmesine günler kala kanun tekliflerini üst üste sunmakta, komisyona getirmektedir. Meclis’in böyle ağır gündemle çalışabilmesinin teknik olarak mümkün olmadığını bilmelerine rağmen dayatmalarının elbette bir amacı olsa gerektir.





İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu açıklamalarında AKP'nin en düşük emekli aylığını 12 bin 500 liraya yükseltmesine tepki gösterdi.Dervişoğlu konuya ilişkin açıklamasında, "Sonunda 12 bin 500 lirada mutabık kalmışlardır. Bu emekliye idam fermanıdır idam. Bu Emekliye ‘öl’ demektir, bu emekliye ‘yaşama’ demektir. ‘Doyma, barınma, ısınma’ demektir. Yazıklar olsun hepinize, emekliye reva gördüğünüz bu artış lüks ve şatafat meraklısı, Saray bürokratlarınızın il ve ilçe yöneticilerinizin ödediği yemek hesaplarının bahşişi bile değildir. Utanın" diye konuştu.Dervişoğlu açıklamalarında AKP'nin Meclis'e getirdiği sokak hayvanları kanun teklifine de "Sokak hayvanlarının peşine düşeceğinize sokaktaki sapık ve katillerin peşine düşün. Çetelerin, mafyaların, kaçakların peşine düşün" ifadeleriyle tepki gösterdiDervişoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:"Bunların yaptığı ticaretle değildir, Saray rejimi de bir tüccar rejimi değildir. Bunlar doğrudan doğruya tefecidir tefeci. İnsan hayatını 3 kuruşa alıp 5 kuruşa satan tefecidir."Gelelim en can yakan konuya ve onun kahramanı ‘vergimatik’ Mehmet’e… Zatımuhterem demiş ki, ‘Ben İngiltere’de kredi kartına taksit görmedim. Haklıdır görmemiştir. Bir İngiliz vatandaşı olarak pek iyi şartlarda yaşadığını hepimiz biliyoruz.Emekli vatandaşlarımızın artık dayanacak gücü kalmamıştır. Sabırlarının sonuna gelmiştir. Ülkemizin yerli ve milli tek ekonomi uzmanı sayın Erdoğan içinde bulunduğu hayal dünyasından bir anca önce çıkmayı denemelidir.Nefes almak dışında hiçbir yaşamsal faaliyet gösteremeyen emeklilerimize yüzünüzü dönün artık ey iktidar sahipleri.Dört kişilik bir aile için açlık sınırı 19 bin lirayı, yoksulluk sınırı ise 65 bin lirayı aşmıştır. Tek başına yaşayan bir kişinin yapması gereken mutlak harcamaları ile yaşamını idame ettirmesi için yapması gereken harcamaların ise en az 30 bin 604 lira olduğu tespit edilmiştir. BU rakamlar hayatta kalma rakamlarıdır.Peki hayatın gerçeklerine ilişkin rakamlar böyleyken ‘Saray beyleri’yle elbette ‘vergimatik’ Mehmet, neyi tartışmaktadırlar.10 bin lira olan emekli aylığı aynı mı kalsın, yoksa 12 bin lira mı olsun? Sonunda 12 bin 500 lirada mutabık kalmışlardır. Bu emekliye idam fermanıdır idam. Bu Emekliye ‘öl’ demektir, bu emekliye ‘yaşama’ demektir. ‘Doyma, barınma, ısınma’ demektir. Yazıklar olsun hepinize, emekliye reva gördüğünüz bu artış lüks ve şatafat meraklısı, Saray bürokratlarınızın il ve ilçe yöneticilerinizin ödediği yemek hesaplarının bahşişi bile değildir. Utanın.Kanun tekliflerinin üzerinde kapsamlı müzakereler yapılmadan Meclis’ten geçirilmelerini amaçlamaktadırlar. İYİ Parti olarak bu konuda verecek hiçbir tavizimiz yoktur. Başta hayvan hakları ile ilgili eksik ve yetersiz teklifi ve aciliyeti olmayan düzenlemeleri geri çekmelerini öneriyorum. Meclis çalışmalarını 'oldu bitti'ye getirmelerine izin vermeyeceğimizi buradan seslendiriyorum.