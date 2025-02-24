Samanyolu Haber /Politika / Dervişoğlu'ndan 'erken seçim' çıkışı: Erdoğan'ın adaylığının önü açılmamalı /24 Şubat 2025 21:42

Dervişoğlu'ndan 'erken seçim' çıkışı: Erdoğan'ın adaylığının önü açılmamalı

CHP lideri Özgür Özel'le görüşen İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, 'erken seçim' tartışmalarına ilişkin konuştu. Erken seçim tartışmalarının yaşanmasından yana taraf olmadığını ifade eden Dervişoğlu, "Erdoğan'ın adaylığının önü açılmamalıdır" dedi. Dervişoğlu, AKP'ye geçen İYİ Partili vekiller hakkında da konuştu.

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP Genel Merkezi’ne iadeiziyarette bulundu. Dervişoğlu’na, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı eşlik etti.

Dervişoğlu’nu CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç ile Grup Başkanvekili Murat Emir karşıladı.

Saat 13.00 itibarıyla başlayan görüşme, CHP lideri Özel’in makamında gerçekleşti. Bir buçuk saat süren görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Dervişoğlu açıklamaları şöyle:

“Türkiye'nin sorunları için ortak hareket edebiliriz. Erken seçim tartışmasının yaşanmasından yana taraf değilim. Siyasette Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin yol açacak seçeneklerin tartışılmaması gerektiğini düşünüyorum. CHP'nin geçmişe dönük açıklamaları var.

“2027'de yapılacak seçim erken seçim değildir. İYİ Parti olarak buna onay vermeyeceğimizi ifade etmek istiyorum. Erdoğan'ın adaylığının önü açılmamalıdır.”

AKP'ye geçen ve MKYK'sında yer alan eski İYİ Partililere ilişkin soruyu da yanıtlayan Dervişoğlu, "Bazı ayrılıkların bizim açımızdan bakıldığında özgürleşme olarak değerlendirildi. Demokrasilerde vatandaşların verdiği oy namustur. Bana göre tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuştur" dedi.
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