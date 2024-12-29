Dervişoğlu'ndan İmralı yorumu: Devletle ortak metin hazırladılar!

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEM Parti milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in İmralı Cezaevi'nde Abdullah Öcalan'la görüşmesini değerlendirdi. Görüşmenin dün (28 Aralık Cumartesi) yapıldığını hatırlatan Dervişoğlu, "Bu görüşme dün, açıklama bugün yapıldı. Demek ki dün devletin bazı yetkilileriyle o ziyareti yapanlar bir görüşme yaptılar ve ortak bir metin hazırladılar. O metni dikkatlice okuyacağım. İçinde Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve Türk milletinin beklentilerinin hilafına olan ne varsa da onu değerlendirip kamuoyuyla paylaşacağım" dedi. Dervişoğlu şöyle devam etti:





TUTANAKLARA BAKACAĞIM

Paradigmanın ne olduğunu bilmiyoruz. Abdullah Öcalan'dan ne istendiğini bilmiyoruz. Diyorsunuz ki, 'Terörist başı Öcalan.' Terörist başı Öcalan'dan Türkiye Cumhuriyeti ne bekler? Doğrusunu söylemek gerekirse ben anlamış değilim. Ama bu hükümetin dünden bugüne terör örgütlerini dost, dostları terör örgütü ilan etme alışkanlıkları var. Ben bu görüşmelerinin tutanaklarına da bakacağım ve gerekli değerlendirmeyi yapacağım. İmralı'daki cani başından Türkiye'nin geleceği için, Türkiye Cumhuriyeti devletinin medet beklemesi benim açımdan utanılacak bir şeydir.





TBMM ELBETTE İNİSİYATİF ALMALI

TBMM'nin gelişmelerle ilgili magazinel haberlerin dışında herhangi bilgisi yok. TBMM elbette inisiyatif almalıdır. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçeyi görüşürken, bütçenin bir rakamını ya da metindeki bir virgülü değiştirmeye muvaffak olamıyor. Bugün yürürlükte olan sistem, tek adamın iki dudağının arasından çıkacak sözlere milletin geleceğini esir ve mahkum bırakıyor. Türkiye konuşmalıdır. Kimin ne istediği belli olmadan, bir takım adresler göstererek, 'Türkiye'nin geleceğine dair yol haritasını müştereken oluşturuyoruz' hissiyatını kabul etmiyorum. Türkiye Cumhuriyeti devleti sokakta akıl arayan devlet görüntüsünden behemehal kurtarılmalıdır. Bunun müsebbibi de iktidar ve onun devlet aklı zannettiği akılsızlıktır.



