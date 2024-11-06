Samanyolu Haber /Gündem / Dervişoğlu'ndan muhalefete çağrı: Yeni Anayasa düzenlemelerine kapılar kapatılmalıdır /06 Kasım 2024 13:10

Dervişoğlu'ndan muhalefete çağrı: Yeni Anayasa düzenlemelerine kapılar kapatılmalıdır

İYİ Parti lideri Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada muhalefete seslendi. Türkiye’de bir oyun sahnelendiğini ve bunun amacının Erdoğan’ı yeniden cumhurbaşkanı seçtirmek olduğunu ifade ederek, muhalefetin iktidarın oyununa gelmemesi çağrısı yaptı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısı sonrası kamuoyunu meşgul eden tartışmalara da değinen Dervişoğlu, muhalefet partilerine seslendi.

"TÜRKİYE'DE BİR OYUN SAHNELENMEK İSTİYOR"
Süregiden tartışmalarla Türkiye’de bir oyun sahnelenmek istendiğini dile getiren Dervişoğlu, bu oyunun senaryosunun özünde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden cumhurbaşkanı seçtirmek olduğunu ifade etti.

Dervişoğlu, mevcut Anayasa’ya göre Erdoğan’ın bir kez daha aday olamayacağını belirterek yaşanan bütün gerginliklerin temelinde bu stratejik planın yattığını ifade etti.

Erdoğan’ın yeniden aday olması için ya yeni bir anayasa yapılması ya da muhalefeti tanzim ederek TBMM’den erken seçim kararı alınması gerektiğin belirten İYİ Parti lideri, bu noktada muhalefetin tanzim edilmek istendiğine dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

“YENİ ANAYASA DÜZENLEMELERİNE KAPILAR KAPATILMALIDIR”
Muhalefetin bu tuzağa düştüğünü ifade eden Dervişoğlu, “Muhalefet partilerine çağrımdır: Gerginlik üzerinden iktidarın değirmenine su taşıyacak söylem ve eylemlerden uzak durulmalıdır. Tek amacı Tayyip Erdoğan’ın ömrünün sonuna kadar Cumhurbaşkanı kalmasını sağlayacak yeni anayasa düzenlemelerine kapılar kapatılmalıdır. Türkiye’nin bugün ihtiyaç duyduğu şeyin anayasa değişikliği değil, İktidar değişikliği olduğu vurgulanmalıdır.”


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