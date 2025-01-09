Samanyolu Haber /Gündem / Dervişoğlu'nu tehdit eden Ülkü Ocakları başkanına Ayşe Ateş'ten olay cevap /09 Ocak 2025 14:51

Dervişoğlu'nu tehdit eden Ülkü Ocakları başkanına Ayşe Ateş'ten olay cevap

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş Ankara'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nu tehdit etmesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

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Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na sosyal medya üzerinden sert bir tehditte bulundu. Yıldırım, Dervişoğlu'nun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında yaptığı açıklamalara ağır sözlerle karşılık verdi.

DERVİŞOĞLU'NUN SÖZLERİNE TEPKİ: KUDUZ KÖPEK VE DANSÖZLÜK İFADESİ
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik olarak "Biz seni topaç gibi kimlerin çevirdiğini biliyoruz" şeklinde bir açıklama yapmıştı. Bu açıklamaya yanıt veren Ahmet Yiğit Yıldırım, Dervişoğlu'na "kuduz köpek" ve "Git tasmanı tutanlara dansözlük yap, belanı bizden bulma" gibi ağır ifadelerle karşılık verdi. Yıldırım'ın açıklamaları, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

AYŞE ATEŞ'TEN SERT YANIT: SİNAN GİBİ Mİ YAPARSIN?
Yıldırım'ın tehditkar açıklamaları üzerine, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı. Ayşe Ateş, Yıldırım'ın tehdidini alıntılayarak, "Ne yaparsın Ahmet, Sinan gibi mi yaparsın?" diye sordu.
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