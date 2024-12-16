Dervişoğlu'nun korumalarından gazetecilere saldırı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Çorum'da dün akşam düzenlenen toplantıda partililer ile buluştu.





Buluşma sırasında protokolü ve katılımcıları görüntülemek isteyen basın mensupları ile Dervişoğlu'nun korumaları arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında sert bir şekilde uzaklaştırılmaya çalışan basın mensupları duruma tepki gösterdi.





'HAKARET ETTİLER'





Bunun üzerine salondan çıkartılan basın mensupları ile korumalar arasında arbede çıktı. Arbedeyi görüntülemeye çalışan basın mensuplarına da korumalar tarafından izin verilmedi. Gazeteciler, korumaların kendilerine hakaret ederek, darbettiklerini söyledi.





'ASLA KABUL EDİLEMEZ'

Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nden yapılan açıklamada ise, gazetecilerin, davetli olarak katıldıkları bir ortamda böylesi bir muameleye maruz kalmalarının asla kabul edilemeyeceği belirtildi.