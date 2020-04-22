Samanyolu Haber /Ekonomi / Deşifre olan isim değiştiriyor! /22 Nisan 2020 10:56

Deşifre olan isim değiştiriyor!

45 gıda firmasına ait 55 üründe hile yapıldığına dair liste çarpıcı gerçeği ortaya çıkardı. Bazı firmalar şubat ayında yayınlanan listede de yer almıştı.

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Köftelik kıymaya domuz eti, tereyağına bitkisel yağ, süte antibiyotik katan firmaların listesi  Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ilan ediliyor. 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 45 firmaya ait 55 parti ürün kamuoyuna duyurulduğuna işaret ederek, söz konusu firmalardan bazılarının şubat ayında yayınlanan listede de yer aldığını söyledi.

"Son sekiz yılda hileli ürünleri piyasaya süren 1.509 firmadan bazıları aynı suçu birden fazla işlemiş." diyen Gürer, "Demek ki cezalar caydırıcı değil. Halkın sağlığıyla oynamaktan çekinmeyen firma, gerekli cezayı almıyor olacak ki bir ay sonra yeniden gıda denetimlerine takılıyor ve başka isimlerle gıda terörüne devam ediyor." dedi.

"AKP, DOMUZ VE AT ETİNİ KASAPLIK ÜRÜN YAPTI"

En çok hilenin et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünlerinde görüldüğünü belirten Gürer, "Alkollü ve alkolsüz içecekler, arıcılık ürünleri, baharat, bitki, çay, kahve, bitkisel yağ, margarin, çikolata, enerji içecekleri, takviye edici gıdalar ve ürünlere katılan ilaç etken maddeleri hileli ürünlerin içinde yer alıyor." tespitinde bulundu.

Gürer et ürünlerinde at, merkep ve domuz eti kullanıldığına kaydederek, "Adamlar süt kullanmadan peynir üretmiş. Bal diye satılan şeyin ne olduğu belli değil." diye konuştu. 

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetinin 2006 yılında domuz ve at etini "kasaplık hayvan eti" olarak tanımladığını ifade eden Gürer, "Doğrudan satışı suç değil. Sorun bu etlerin dana eti diye satılması ya da ürünlere katılması, ürün içeriğinde var olduğu belirtildiğinde suç değil, onu vatandaşa dana diyen satılması suç." dedi.
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