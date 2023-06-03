Samanyolu Haber /Politika / 'Destek verenleri unutmayacağız' dedi, Destici ve Oğan'ın isimlerini unuttu /03 Haziran 2023 23:33

'Destek verenleri unutmayacağız' dedi, Destici ve Oğan'ın isimlerini unuttu

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki göreve başlama töreninde yaptığı konuşmanın teşekkür faslında Mustafa Destici ve Sinan Oğan'ın isimlerini unuttu.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de ettiği yeminin ardından Saray'da göreve başlama töreninde konuştu.

Açıklamalarında "Destek verenleri unutmayacağız" diyen Erdoğan, konuşmasının teşekkür bölümünde seçimlerde kendisine destek veren iki ismin isimlerini unuttu.

Cumhur İttifakı ortaklar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'a teşekkür ederken, ikinci turda kendisine destek açıklaması yapan Sinan Oğan ve Cumhur İttifakı ortağı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye teşekkür etmeyi unuttu.

EMİNE ERDOĞAN UYARDI

Kürsüde Erdoğan'ın yanında bulunan Eşi Emine Erdoğan hatırlatınca Destici ve Oğan'a da teşekkür etti.
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