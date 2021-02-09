Destici’den Akşener’e ‘yeni anayasa’ ziyareti





Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “yeni anayasa” çıkışını konuşmak için İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti.





Ziyaret sonrası açıklama yapan Destici, şunları söyledi.





“Öncelikle şunu ifade edeyim ki biz 15 Temmuz darbe gecesi, 2017 referandumu ve 2018 seçimlerinde de Cumhur İttifakı içinde yer almış ve hala bunun içinde bulunan bir partiyiz. Ama BBP aynı zamanda rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte ve ondan sonra da diğer siyasi partilerle de görüşen bir partiyiz.





Tabi terörle arasına mesafe koymuş, terörle arasında bir bağlantı bulunmamak şartıyla devletin sorunlarını, milletin sorunlarını çözmek için görüşmeler yapıyoruz. Bunların içerisinde yeni anayasa var. Hükümetin gündeminde olan yargı ve ekonomi reformu var. Seçim kanunu, siyasi parti yasası var. Diğer tüm meseleleri de çok yakında istişare ettik.





Bugünkü ziyaretimizin ana konusu da yeni anayasa. Biz güvenliği, özgürlüğü ve adaleti esas alacak bir anayasadan yanayız. Biz Türkiye’nin darbe anayasasından kurtulması gerektiğini kurulduğumuz günden bu yana ifade ediyoruz.





Bu konuda Cumhurbaşkanının bir çağrısı oldu biz bu çağrının desteklenmesi gerektiğini hatta öncesinde konuşulması gereken bir çağrı olduğunu söylüyoruz. Özellikle kırmızı çizgiler konuşmadan öncelikler söylenmeden konuşulmasını istiyoruz”.





İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de şöyle konuştu:





“Yeni anayasa teklifine dair bir buluşma gerçekleştirdik. Ben şahsen bu görüşmeden istifade ettim, arkadaşlarımız da öyle. Biz de İYİ Parti olarak hatta İYİ Parti kurulmadan önce ben 2010 anayasa değişikliğine hayır demiş ve bunun için en iyi şekilde çalışmış bir insanım. 2017 anayasa değişikliğine dair referandumunda da şahsen iyi çalışmış bir insanım. Erdoğan’ın teklifi nedir, yeni anayasa neleri içeriyor bilmiyorum ama Destici bize ‘önyargısız bakın’ dedi. Dolayısı ile bu konuya katılıyorum. Biz birbirimize önyargılı olmamalıyız. Biz de bu konuda bu görüşü değerli buluyoruz önyargılı olmayı yanlış buluyoruz.”