Samanyolu Haber /Gündem / Destici 'Tito artığı' tartışmasında geri adım attı /18 Nisan 2023 13:33

Destici 'Tito artığı' tartışmasında geri adım attı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TİP Genel Başkanı Erkan Baş’a ‘Tito artığı’ dediği ifadelerinden dolayı özür diledi.

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Destici, TV100 yayınına katılarak konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Erkan Baş’ın asıl hedef alınanların Yugoslavya göçmenleri olduğunu ve ırkçılık olarak nitelendirdiği sözler üzerine konuşan Destici, “Eğer ağzımdan da yanlış bir şey çıkmışsa onlardan özür dilerim, özür dilemekten hiç çekinmem” dedi.

Destici, canlı yayında şunları söyledi:

“Dolayısıyla ben hiçbir Boşnak, Makedonyalı, Arnavut, Kosovalı, Karadağlı, Batı Trakyalı ya da Bulgaristan’daki Türkleri incitmek istemem. Onlar zaten ödemesi gereken bedeli ödemişler, canlarını vermişler, topraklarını vermemişler. Orada hâlâ Türklük ve İslam adına nöbet tutuyorlar. Biz burada kendi bağımsız devletimizin içinde hür bir şekilde yaşıyoruz, bayrağımızın altında, ama onlar büyük sıkıntı çekmişler, ağır bedeller ödemişler ve hâlâ o topraklarda aldıkları emaneti canları pahasına taşıyorlar.”
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