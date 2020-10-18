Samanyolu Haber /Politika / Destici yeniden BBP Genel Başkanı /18 Ekim 2020 20:33

Destici yeniden BBP Genel Başkanı

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) 11'inci Olağan Kongre'sinde Genel Başkan Mustafa Destici, ilk turda yeniden seçildi.

SHABER3.COM

Ankara Keçiören Taha Akgül Spor Salonu'nda yapılan kongrede, genel başkanlık için Mustafa Destici ve eski Genel Başkan Yardımcısı Haşim Yanar aday oldu.

Genel başkan adaylığı için Destici 641, Haşim Yanar ise 209 delegenin imzasını topladı.

Aday Haşim Yanar salona girdiğinde delegeler arasında gergin anlar yaşandı. Divan Başkanı Üzeyir Tunç, delegelerden yerlerine oturmalarını ve sakinliği sağlamalarını istedi. 

Adayların seçim konuşmasının akabinde oylamaya geçildi.

Destici, geçerli 836 oyun 584'ünü alarak genel başkanlığa yeniden seçildi. Haşim Yanar ise 252 oy aldı.

Kongre hazırlığında emeği geçenlere ve emniyet teşkilatına teşekkür eden Destici, konuşmasının ardından gençlik teşkilatı ve Alperen Ocakları üyeleriyle "Çırpınırdı Karadeniz" türküsünü söyledi.


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