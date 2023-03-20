Samanyolu Haber /Gündem / Destici'den 'reklam' kokan hareket: Çocuk terlikle, kendisi ise 'yağmur çizmesiyle' gezdi /20 Mart 2023 14:54

Destici'den 'reklam' kokan hareket: Çocuk terlikle, kendisi ise 'yağmur çizmesiyle' gezdi

Sel felaketinin yaşandığı bölgeye giden BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Sel sularının içinde sarı yağmur çizmeleriyle yürüyen Destici'nin yanındaki çocuğun ayağında sadece terlik olması büyük tepki çekti. Ayrıca Destici'nin sokakları çekpasla temizlemeye çalışması da Twitter'da tiye alındı.

SHABER3.COM

Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken, bu kez de sel felekatiyle sarsıldı. 

Şu ana kadar 19 yurttaş hayatını kaybetti, onlarca kişi de evinden oldu. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

SKANDAL PAYLAŞIM
Son olarak Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, sel felaketinin yaşandığı bölgeye gitti. Destici'nin bölgeden paylaştığı görseller ise Twitter'da gündem oldu. 



Sel sularının içinde yağmur çizmesiyle yürüyen Destici’nin paylaştığı fotoğrafta başını okşadığı çocuğun ayaklarında sadece terlik olduğu görüldü. Destici’ye tepki yağdı.

İşte o fotoğraf...


ÇEKPASLA SOKAKLARI TEMİZLEMEYE ÇALIŞTI
Öte yandan Destici'nin Şanlıurfa’da sokakları çekpasla temizlemeye çalıştığı anlar da Twitter'da tiye alındı. 
Bu görüntüleri sosyal medya hesaplarından “Devlet millet el ele yaralarımızı beraber saracağız” notuyla paylaşan Destici'ye tepki mesajları yağarken, diğer taraftan ''günümüz Türkiye'sinde çekpasla sokak temizliği, reklam videosu için çek pas yaptıran 150 bin yıllık devlet aklı'' yorumları yapıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Destici'den 'reklam' kokan hareket: Çocuk terlikle, kendisi... Sonraki Haber >>

Fatih Erbakan Cumhur'a 'hayır' dedi, TRT yayını kesti

Fatih Erbakan Cumhur'a 'hayır' dedi, TRT yayını kesti

Naci Görür: "Bizim zamanımızda devlet adildi"

Naci Görür:

Cevheri Güven yine bombayı patlattı: İşte Erdoğan'ın YSK'daki çetesi!

Cevheri Güven yine bombayı patlattı: İşte Erdoğan'ın YSK'daki çetesi!

Milletvekili olmadan böyleyse

Milletvekili olmadan böyleyse

AKP'li Özlem Zengin kendi partisine isyan etti

AKP'li Özlem Zengin kendi partisine isyan etti

Nebati 'yer kapma' skeciyle yine gündem oldu

Nebati 'yer kapma' skeciyle yine gündem oldu

Haluk Levent konserinde ‘hükümet istifa’ sloganı

Haluk Levent konserinde ‘hükümet istifa’ sloganı

AKP’li Belediye Başkanı'ndan pişkin açıklama

AKP’li Belediye Başkanı'ndan pişkin açıklama

Hataylı depremzedeler helal etmedi!

Hataylı depremzedeler helal etmedi!

Yusuf Kerim: Ömer amca vekilliği bırakma, çocuklara annelerini kim getirecek?

Yusuf Kerim: Ömer amca vekilliği bırakma, çocuklara annelerini kim getirecek?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:18:03