Destici'den 'reklam' kokan hareket: Çocuk terlikle, kendisi ise 'yağmur çizmesiyle' gezdi

Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken, bu kez de sel felekatiyle sarsıldı.







Şu ana kadar 19 yurttaş hayatını kaybetti, onlarca kişi de evinden oldu. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.





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Son olarak Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, sel felaketinin yaşandığı bölgeye gitti. Destici'nin bölgeden paylaştığı görseller ise Twitter'da gündem oldu.