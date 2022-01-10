Destici'den tuhaf tuhaf açıklamalar!..

Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partsi’nin (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, TV100’de Pınar Işık Ardor’un programına konuk oldu.





“CHP VE İYİ PARTİ’NİN SEÇMENİ DEĞİL, BENİM SEÇMENİM EKONOMİK KRİZİ HİSSEDİYOR”





Türkiye’deki son dönemde artan fahiş zamlarla ilgili konuşan Destici, tasarrufa dikkat ettiğini belirterek “Her mesele ekonomik… Ben kasaba gidip et almıyorum. Gidip kuzuyu kestiriyorum ya da toplu bir hayvanı oradan parçalayıp alıyorum. Şimdi buna dikkat ediyorum. Buna herkes dikkat edebilir. Herkes bu imkanı bulamayabilir, bu ayrı mesele…” ifadelerini kullandı. Destici'nin bu sözleri sosyal medyada tepki çekti.Et yemek için kuzu kestirdiğini söyleyen Destici konuşmasının devamında zenginlerin CHP ve İYİ Parti’ye oy verdiğini iddia ederek şunları söyledi:“Bu ülkede en zenginler CHP ve İYİ Parti’ye oy veriyor, yani en yüksek gelire sahip olanlar. Etiler, Nişantaşı, Beşiktaş’ta yüzde 80 alıyor CHP… İzmir’de Karşıyaka, Ankara’da Çankaya… Bütün zenginler, seküler hayat yaşayanlar CHP’ye oy veriyor ağırlıklı olarak ve şimdi İYİ Parti’ye oy veriyorlar.Bize oy verenler orta sınıf ve altı… Onun için benim seçmenim bunu (ekonomik kriz) hissediyor. Buna en vakıf olan siyasetçilerden biriyim. Çünkü hayatın içinden geliyorum.”