Samanyolu Haber /Gündem / Destici'den yargı eleştirisi: 'Bu yanlıştan acilen ve ivedilikle dönülmeli' /07 Mayıs 2025 20:14

Destici'den yargı eleştirisi: 'Bu yanlıştan acilen ve ivedilikle dönülmeli'

Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı Büyük Birlik Partisi'nin Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik yumruklu saldırıyı değerlendirdi.

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Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı Büyük Birlik Partisi'nin Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran evlat katili Selçuk Tengioğlu'nun 2020 yılında tahliye edilmesine tepki gösterdi.

"BU SALDIRI SADECE CHP GENEL BAŞKANI'NA DEĞİL"

Destici, "İçinde bulunduğumuz hafta gündemin en önemli konularından biri de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e gerçekleştirilen fiili saldırıydı. Bu saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu saldırı sadece CHP Genel Başkanı'na değil, siyaset kurumuna yapılmış olarak görüyoruz." dedi.

Destici sözlerine şöyle devam etti:

Sayın Özel’e şahsım ve camiam adına da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 2004 yılında, 4 çocuğunu öldürmeye teşebbüs eden, iki çocuğunu öldürüp iki çocuğunu da yaralayan, bunların dışında da çok sayıda suçun faili bir caninin, 2020 yılında tahliye edilmesi, yıllardır hukuk sistemimizin en büyük zaaf noktası olan, milletimizi suça karşı korumakta yetersiz kalan ve milletimizin adalete güvenini zedeleyen çok önemli bir sayısız problemden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır.

-Bu yanlıştan acilen ve ivedilikle dönülmeli, mutlaka bu ve benzer suçlar için tahliyesiz müebbet ve idam cezasının geri getirilmesi gerekmektedir.
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