Destici'yi kızdıracak istifa! Yazıcıoğlu'na yakın isim istifa etti

Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun vefatının son şahidi olarak bilinen Büyük Birlik Partisi MYK Üyesi Ali Karahasanoğlu, partisinden istifa etti. Muhsin Yazıcıoğlu’nun 2009 senesinde helikopter kazası ile ilgili de çeşitli iddialarda bulunan Karahasanoğlu, partisi tarafından disipline sevk edilmişti.
'AÇIKLAMALARIMI YALANLANMAM İSTENDİ'
BBP yöneticileri ile görüştüğünü, kendisine 'açıklamalarının bulunduğu haberlerin yalanlanmasının istendiğini' söyleyen Karahasanoğlu; "Şehit Muhsin Yazıcıoğlu ve katledilen arkadaşlarımızla alakalı davaları akamete uğratmakla suçlayıp, kendi beceriksizliklerini bana yıkmaya çalışanlar; bunun akabinde beni, parti içi disiplini bozmak, parti birlik ve beraberlik ruhuna zarar vermekten kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiler” dedi.
Ayrıca Karahasanoğlu, "Şahsıma yönelik herhangi bir saldırı olursa sorumlusu kamuoyu önünde beni hedef gösteren BBP Genel Başkan Yardımcısı Mikail Şahan ve paylaştığı twitlerle buna zemin hazırlayan Yasemin Güneş olacaktır" ifadelerini kullandı.
'BU DÜPEDİZ SUİKASTTIR'
Açıklamasında Yazıcıoğlu’nun ölümü ile ilgili parti yetkililerine "İktidar ortağı olduğunuz Cumhur İttifakı bileşenlerine; suikastı çözün" diye bir defa çağrıda bulundunuz mu?" diye seslenen Karahasanoğlu, "Bu bir kaza değil düpedüz suikasttır" iddiasını tekrarladı.
Karahasanoğlu; “Yaşanan gerçekler ayan beyan ortadayken şahsıma yapılan haysiyet cellatlığına seyirci kalmıyor, mücadelemin mihengine koyduğum Nizam-ı Alem davasını esas alarak Büyük Birlik Partisi’nden ve MKYK üyeliğinden istifa ediyorum. Bizim davamız parti isim ve etiketlerine sığmayacak kadar mukaddestir. Takdir, adıyla şeref duyduğum Yüce Türk Milleti’nindir” ifadeleri ile partisinden istifa ettiğini açıkladı.