Destici'yi kızdıracak istifa! Yazıcıoğlu'na yakın isim istifa etti

Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun vefatının son şahidi olarak bilinen Büyük Birlik Partisi MYK Üyesi Ali Karahasanoğlu, partisinden istifa etti. Muhsin Yazıcıoğlu’nun 2009 senesinde helikopter kazası ile ilgili de çeşitli iddialarda bulunan Karahasanoğlu, partisi tarafından disipline sevk edilmişti.





'AÇIKLAMALARIMI YALANLANMAM İSTENDİ'

BBP yöneticileri ile görüştüğünü, kendisine 'açıklamalarının bulunduğu haberlerin yalanlanmasının istendiğini' söyleyen Karahasanoğlu; "Şehit Muhsin Yazıcıoğlu ve katledilen arkadaşlarımızla alakalı davaları akamete uğratmakla suçlayıp, kendi beceriksizliklerini bana yıkmaya çalışanlar; bunun akabinde beni, parti içi disiplini bozmak, parti birlik ve beraberlik ruhuna zarar vermekten kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiler” dedi.



