Samanyolu Haber /Gündem / 'Detaylı arama' kandırmacasıyla çıplak arama devam ediyor /29 Kasım 2021 17:15

'Detaylı arama' kandırmacasıyla çıplak arama devam ediyor

AKP Hükumeti, cezaevlerinde çıplak aramanın ortaya çıkmasının ardından çıplak aramayı ‘detaylı arama’ olarak değiştirirken, çıplak aramaların devam ettiği ortaya çıktı. Bazı cezaevlerinde detaylı aramalarda tutuklulara önlük bile verilmediği TİHEK raporlarına girdi.

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Üyelerini AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın atadığı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun (TİHEK) cezaevi ziyaretine ilişkin raporları, çıplak aramayı bir kez daha gözler önüne serdi. Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na getirilen mahkûmlara arama sırasında önlük bile verilmediği ortaya çıktı.

ÇIPLAK ARAMALARDA ÖNLÜK VERİLMİYOR

BirGün’den Dilan Esen’in haberine göre TİHEK raporlarında ne ‘çıplak’ ne de ‘detaylı’ arama ifadesi yer aldı. TİHEK raporunda, Batman Cezaevi’nde mahkûm kabul odasında tek kullanımlık önlük ve terliklerin bulunmadığına vuru yapıldı. Mahkûmların iddialarına da yer verilen raporda, arama önlüğünün giydirilmediği de açığa çıktı.

ÖNLÜK GÖSTERMELİK OLARAK BULUNDURULUYOR

Raporda, “Mahkûm kabul odasında yapılan inceleme esnasında bir adet önlüğün odada asılı olduğu, özgürlüğünden mahrum bırakılanların kabul işlemlerinde kullanılmak üzere tek kullanımlık önlük ve terliklerin bulunmadığı gözlemlenmiştir” denildi.

GARDİYANLAR KABA SÖZLERDEN ÇEKİNMİYOR

Raporda, kurumda yaşanan isyan olayı nedeniyle bazı infaz koruma memurlarının zaman zaman gurur kırıcı ve küçük düşürücü sözler sarf ettiğine yönelik mahkûmların ifadelerine yer verildi.

ÇIPLAK ARAMANIN ADI DEĞİŞTİ, KENDİ KALDI

Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi İle Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik, geçtiğimiz haftalarda değiştirilmiş, ‘çıplak arama’ yerine ‘detaylı arama’ ifadesi getirilmişti. Yönetmelikte “Detaylı arama, hükümlünün utanma duygusunu ihlal etmeyecek şekilde ve görevli dışında kimsenin görmemesini sağlayacak tedbirler alınarak gerçekleştirilir. Arama sırasında hükümlüye tek kullanımlık giyim önlüğü verilir” denilmişti.
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