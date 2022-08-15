Samanyolu Haber /Gündem / "Deterjan Pazarı" olayında yeni gelişme /15 Ağustos 2022 21:35

"Deterjan Pazarı" olayında yeni gelişme

Deterjanpazarı.com olarak yola çıkan ve reklamlarında birçok ünlü ismin de yer aldığı firmayla ilgili dolandırıcılık iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada şirketin kurucusu olduğu belirtilen Süleyman Kocabaş dahil 2 kişi tutuklanırken, 6 isim ise serbest bakıldı.

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Üst üste gelen dolandırıcılık skandalları sonrasında bu defa da reklamlarında birçok ünlü ismin de yer aldığı Deterjanpazarı.com şirketiyle ilgili gündeme gelen iddialar sonrasında yeni bir gelişme yaşandığı ve şirketin kurucusu ile bir diğer ismin tutuklandığı ifade edildi.

Evrensel'de yer alan habere göre "Deterjan Pazarı" ismiyle 40 bin kişiden para toplayan ve ödeme yapmayan Süleyman Kocabaş tarafından kurulan sistemin, ticari faaliyet kapsamında olmadığı belirlendi. Dolandırıcılık iddiaları üzerine gözaltındaki 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kahramankazan Adliyesine sevk edildi. Kocabaş ve 1 çalışanı tutuklandı, 3'ü adli kontrolle olmak üzere 6 kişi serbest bırakıldı.

Kahramankazan ilçesinde kurdukları fabrika aracılığıyla vatandaşları temizlik malzemesi üretimi adı altında dolandırdığı tespit edilen ve 11 Ağustos'ta Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında firma sahibi Süleyman Kocabaş'ın da yer aldığı 8 şüpheli sağlık kontrolünün ardından Kahramankazan Adliyesine sevk edildi. Kocabaş ve 1 çalışanı tutuklandı, 3'ü adli kontrolle olmak üzere 6 kişi serbest bırakıldı.
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