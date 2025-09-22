Samanyolu Haber /Ekonomi / Deutsche Bahn’a yeni patron bakın ne sözü verdi /22 Eylül 2025 16:18

Almanya’nın yıllardır eleştirilen demiryolu ağı yeni bir döneme giriyor. Devlete ait Deutsche Bahn’ın (DB) yeni yöneticisi Evelyn Palla, bugün yaptığı açıklamada “yeni bir başlangıç” sözü verdi. Ancak milyonlarca yolcunun günlük hayatını etkileyen sorunların çözümünün zaman alacağını da kabul etti. Palla aynı zamanda DB’nin başına geçen ilk kadın CEO oldu.

Deutsche Bahn, bir zamanlar dakikliği ve verimliliğiyle övülürken bugün en çok şikayet edilen kurumların başında geliyor. Geçen yıl uzun mesafe trenlerinin neredeyse yüzde 40’ı geç kaldı. Bu oran iptal edilen seferler hariç tutulduğunda bile büyük bir güven kaybına işaret ediyor.

51 yaşındaki Palla, 2019’dan beri şirkette görev yapıyordu. İtalya doğumlu yönetici, geçtiğimiz ay hükümet tarafından görevden alınan Richard Lutz’un yerine atandı. Yeni CEO, sorunların köklü altyapı eksiklerinden kaynaklandığını belirterek, “Demiryolu altyapısını yenilemek bir maraton, sprint değil. Kaliteyi aniden düzeltecek bir düğme yok” dedi.

Başbakan Friedrich Merz’in mayısta iktidara gelmesinin ardından Deutsche Bahn, hükümetin öncelikli gündemlerinden biri haline geldi. Şirketin kötü gidişatını durduramayan Lutz görevden alınırken, yeni dönemde kapsamlı yatırımlar sözü verildi.

Ulaştırma Bakanı Patrick Schnieder, Palla ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Herkes yeniden trenlerle gurur duymak istiyor. Hem devletin çalıştığını hem de trenlerin işlediğini göstermek zorundayız” dedi. Ancak bakan, şirketin dakiklik hedeflerini de ileriye öteledi. Artık uzun mesafe trenlerinin yüzde 70’inin zamanında ulaşması için hedef yıl 2029. Önceki hedef 2026 idi.

Milyarlarca avroluk yatırım

Schnieder, 2029’a kadar 100 milyar avroluk yatırımın demiryolu ağını ayağa kaldıracağını söyledi. Yolcu derneği Pro Rail Alliance’a göre, kişi başına düşen demiryolu yatırımları geçen yıl önceki hükümetin çabalarıyla yüzde 70 artış gösterdi. Ancak yine de Avusturya ve İsviçre gibi komşu ülkeler Almanya’nın yaklaşık iki katı yatırım yapıyor.

Palla da bu “yatırım boşluklarına” dikkat çekerek, “Özellikle ağın yenilenmesi ve genişletilmesi için geçmiş yıllarda oluşan eksiklikler var. Bunları kapatmak için hükümetle yapılandırılmış görüşmelere girmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Deutsche Bahn’ın önünde uzun bir yeniden yapılanma süreci bulunuyor. Yeni yönetim hem yolcuların güvenini yeniden kazanmak hem de Avrupa’nın en yoğun demiryolu ağını modernleştirmek zorunda. Palla’nın “yeni başlangıç” vaadi, milyarlarca euroluk yatırımlar ve ertelenmiş hedeflerle birleştiğinde, Almanya’nın trenlerinin yeniden güvenilir hale gelip gelmeyeceği önümüzdeki yıllarda belli olacak.
