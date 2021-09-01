Deutsche Bank açıkladı: TL'den çıkıyoruz

“Dolar 8 TL’nin altına iner mi?” tartışması devam ederken, yabancı bankalar TL’de kalıcı bir toparlanma için henüz erken mesajı veriyor. Dünyanın en büyük bankası Wells Fargo’nun doların 2021 yılı sonunda 9,25 TL olacağına dair tahminde bulunmasının akabinde Almanya’nın finans devi Deutschebank, “TL’den çıkıyoruz” mesajı verdi.





Kronos'ta yer alan habere göre yatırımcılara mayıs ayında “uzun vadeli Türk Lirası alın” tavsiyesinde bulunan Almanya’nın finans devi Deutschebank, TL’de kısa vadeye geçtiklerini belirtti.





Türk lirasının ağustos ayında değer kaybetmesini beklediklerini belirten banka, Türk lirasının beklenenden iyi performans gösterdiğini, fakat kalıcı bir toparlanmaya dair şüpheleri olduğunu vurguladı.





Açığa satış fırsatlarını değerlendirmek için yapılan girişlerin Türk Lirası’nın ağustosta değer kazanmasında etkili olduğunu belirten banka, küresel kur oynaklığının azalmasıyla TL’nin yaz boyunca cazip bir para birimi hâline geldiğine işaret etti.





“KISA VADEDE OLUMLU GİBİ GÖRÜNEN FAKTÖRLER VARDI”





Ağustos ayında enflasyonun yüzde 18,7’nin üzerine çıkabileceğini belirten Deutschebank, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) sınırlı bir parasal sıkılaşma alanı olduğunu, makro ihtiyati tedbirlere başvurmanın kredi büyümesi ve dolarizasyon ile ilgili daha önce karışık sonuçlara sebep olduğunu vurguladı.





Deutschebank Orta Doğu ve Doğu Avrupa Araştırma Müdürü Christian Wietoska, artan enflasyonun TCMB’nin faiz indirimi yapma ihtimalini azaltarak kısa vadede TL için pozitif olabileceğini ve bu pozitifliğin tamamen açığa satıştan (carry trade) kaynaklandığının altını çizmişti. Açığa satış bir yatırım aracının düşeceği ihtimaline binaen o yatırım aracını yüksek seviyeden alıp birkaç basamak aşağıda satmak ve dip seviyeye geldiğinde geri alıp borcun kapatılması anlamına geliyor.





AÇIĞ SATIŞ, TÜRK LİRASI’NDAKİ OYNAKLIĞININ DELİLİ





Buna göre Deutschebank, dolar/TL paritesinin 8,60 TL’nin çok altına ineceği beklentisi ile 8,60 TL civarında kredi ile aldığı dövizi 8,50 TL civarında satmış olabilir. Kredi vadesi olarak ağustos sonunu belirlemiş olabilir. Vade sonunda 8,30 TL’den döviz borcunu kapattığında sattığı seviye ile aradaki fark sayesinde dolar düşerken bile para kazandı.





Wietoska, “Daha önceki dönemlere baktığımızda artan enflasyon ekonomi için kötü olsa da faiz indirimi ihtimalini sınırladığı için kısa vadede TL için pozitif. TCMB faizleri indiremez, yabancı pozisyonları hafif, carry yüksek ve değerleme hâlâ ucuz gözüküyor.” değerlendirmesinde bulunmuştu.





“FAİZ İNDİRİMİ GELİYOR, DOLAR 9 TL’Nİ ÜZERİNE ÇIKACAK”





Wietoska, TL’nin iyi bir yaz geçireceğini, ancak yılın geri kalanında zayıflamaya devam ederek 9 TL seviyesinin üzerine çıkabileceğini söylemişti.





Temmuz ayı enflasyon verisinden sonra Bloomberg HT’nin sorularını cevaplandıran Wietoska TCMB için zor bir döneme girildiğini belirtmişti.





Wietoska faiz indirim patikasıyla ilgili beklentilerini şöyle belirtmişti: “Merkez Bankası için önümüzdeki 2 ay zorlu geçecektir. Bizim ana senaryomuz kasımda bir faiz indirimi ve aralıkta bir faiz indirimi yönünde. Ancak aralıkta 50 baz puan olacaktır.”