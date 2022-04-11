Deutsche Bank, Erdoğan muhaliflerinin banka hesaplarını kapattı

Die Welt gazetesi, Alman Deutsche Bank’ın Hizmet Hareketi mensubu 3 kişinin ülkedeki banka hesaplarını kapattığını yazdı. Gazete, banka hesaplarının kapatılmasında politik nedenlerin ön plana çıktığını ifade etti. Die Welt’in yaptığı araştırmaya göre, hesapları kapatılmasına kişilerle ilgili Almanya’daki bazı kişilerin Türkiye’ye yaptığı ihbarlar etkili oldu.







Deutsche Bank’ın müşterilerine hesapların kapatılmasını bir mektupla bildirdiğini yazan gazete, hesapları kapatılan kişi sayısının daha fazla olabileceğini kaydetti.





GEREKÇE GÖSTERİLMEDEN KAPATILDI

Deustche Bank müşterilerine mektupları Mart ayı ortalarında göndermiş ve gönderilen mektuplarda hesapların kapatılması konusunda bir gerekçe gösterilmemiş. Sadece Deustche Bank’ın aradaki ‘iş ilişkisini her an sonlandırabileceğine’ ilişkin sözleşme maddesine atıfta bulunulmuş. Ancak bu 3 kişinin ortak bir noktası var. Hesapları kapatılan 3 kişi hakkında da Hizmet Hareketi mensubu olma iddiası var ve Aralık 2021’den beri AKP hükumetinin kara listesinde.





Hizmet Hareketi’nin Almanya’da yasal bir hareket olduğunu vurgulayan Die Welt gazetesi, hesapları kapatılan kişiler yaptıkları araştırma sonucunda isimlerinin Aralık 2021’den beri “World Check’ adlı finansal veri tabanında olduğunu fark etmişler.







‘World Check’ adlı finansal veri tabanı özel bir şirket tarafından tutuluyor ve ülkelerdeki ‘siyasi yaptırımlara maruz kalan’ kişileri listeliyor. World Check, finansal veri tabanının müşterileri arasında dünyanın büyük bankaları da yer alıyor.





AKP HÜKUMETİ, FİNANSAL VERİ TABANINA BİLDİRMİŞ

Gazete, Deustche Bank’ın Rus varlıklarına karşı alınan yaptırım kararlarını gözden geçirirken Hizmet Hareketi mensuplarına ilişkin AKP hükumetinin girdiği kayıtları görmüş olabileceğini haberinde belirtti.





‘World Check’ isimli finansal veri tabanındaki kayıtlara göre, hesabı kapatılan bir kişi hakkında ‘Gülen Hareketi’ mensubu olduğu ve Türkiye’de mal varlıklarının dondurulduğu bilgisi girilmiş. Die Welt gazetesi, güvenlik gerekçesiyle haberde bu kişinin gerçek ismini değiştirerek Murat Demir olarak adlandırdı.





2016 YILINDA İHBAR EDİLDİ, BİR DAHA ÜLKESİNE GİDEMEDİ

Die Welt gazetesinin World Check veritabanında yaptığı araştırmaya göre, hesabı kapatılan Murat Demir’le ilgili bilgiler Almanya’daki Türk asıllı bir muhbirin 2016 yılında yaptığı ihbara dayanıyor. Bu ihbarı İsveç’te sürgündeki gazeteciler 2021 yılı Aralık ayında ortaya çıkarmış.





Die Welt gazetesi yaptığı araştırmalar sonucunda Türk Emniyeti’nin Siber Suçlar birimine e-mail yazan muhbire ulaşmış. Münih’te yaşayan muhbir Murat Demir ile birlikte çevresinde yaşayan 6 kişinin daha ismini vermiş. Seyfettin Y. isimli muhbir emniyete ihbar e-mailini göndermeden önce Facebook hesabından diğer Türklere de muhbirlik çağrısında bulunmuş.





Die Welt gazetesi, Seyfettin Y.’nin ihbar postası gönderdiği hesaba e-mail atmış. Seyfettin Y. hemen cevap göndermiş ve büyük bir yanlış anlaşılma olduğunu iddia etmiş. Seyfettin Y. olayla bir ilgisi olmadığını ve soyadının Almanya’da çok yaygın olduğunu savunmuş.





Die Welt, ihbar e-mail’i gönderen kişiye 6 yıl boyunca Almanya’da yasal bir işlem yapılmamasını haberinde eleştirdi. Almanya’da bu şekilde daha önce ülkede yaşayan kişileri AKP hükumetine ihbarda bulunan kişiler hakkında casusluk ve benzeri suçlamalarla işlem yapılmıştı.





Demir, gazeteye yaptığı açıklamada yapılan ihbar nedeniyle 2020 yılında hakkında yakalama kararı açıkarıldığını ve o zamandan beri ülkesine gidemediğini ifade etmiş.